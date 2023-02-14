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Gündem Türkiye'ye S-400 satışına ilişkin Rusya'dan flaş açıklama
Gündem

Türkiye'ye S-400 satışına ilişkin Rusya'dan flaş açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Türkiye’ye ikinci parti S-400 tedarikinde çözülemeyecek sorunlar görmediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 21:17:00 -
Türkiye'ye S-400 satışına ilişkin Rusya'dan flaş açıklama

 

Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Bölümü Direktörü Yuri Pilipson tarafından yapılan açıklamada, "Moskova, Türkiye’nin ikinci parti S-400 Hava Savunma Sistemi temini konusunda çözülemeyecek sorunlar görmüyor. Bu oldukça hassas bir konu, kamuya açıklarken bilgi akışının korunmasını, hem Rusya hem de Türkiye’nin ulusal çıkarları için önemli buluyoruz” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin S-400 HSS Tedarik Süreci

Türkiye, Eylül 2017 tarihinde Rusya Federasyonu ile “acil ihtiyaç” kapsamına iki filo (4 batarya) S-400 Hava Savunma Sistemi (HSS) tedariki ile ilgili olarak 2.5 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ile Türkiye, Rusya’dan S-400 tedariki gerçekleştiren ilk NATO ülkesi oldu.

1.3 milyar ABD Doları değerindeki ilk S-400 filosunu içeren parçaların teslimatları, Temmuz 2019 yılı itibariyle Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 HSS satın alması sonucunda ABD, bu alımı bahane göstererek Türkiye’ye F-35 Lightning II savaş uçaklarının teslimatına yönelik olarak Aralık 2020’de ambargo uyguladı ve Türkiye 5. Nesil F-35 Lightning II savaş uçağı projesinden çıkartıldı.

Ancak ABD, 5 filo S-400 hava savunma sistemi tedarik eden Hindistan’a yönelik olarak F-35 savaş uçağı satışı gerçekleştirmek için pazarlama faaliyetleri yürütüyor.

SavunmaSanayiST

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