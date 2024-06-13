Türkiye'ye perşembe gecesi geliyor! Meteoroloji Uzmanı Türkiye'ye yönelik kötü haberi verdi: Giriş yapacak
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından Türkiye'ye yönelik flaş haberi verdi. Perşembe gecesi giriş yapacak, Kuzeyimizi yalayıp geçecek.
Türkiye'de cuma gününden itibaren yeni bir sistemin etkisini göstermeye başlaması bekleniyor. Meteorolojik kaynaklardan da konu hakkında bilgi verilmeye başlandı.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından Türkiye'ye yönelik flaş haberi verdi. Perşembe gecesi giriş yapacak, Kuzeyimizi yalayıp geçecek.
Kerem Ökten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da bu akşam uzaklarda fotoğraf makinesi gibi flashlar patlayacak. Maalesef gök gürültülü sağanak yağış Kuzeyimizi yalayıp geçecek; fakat ışıklar gökyüzünü aydınlatacak...