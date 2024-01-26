Türkiye’ye mutabakat ve uyum için yöneteceklerdi! Bu fotoğraftan geri ne kaldı?

Türkiye yerel seçimlere hazırlanırken, Cumhur İttifakı il ve ilçelerdeki adaylarını hızlı bir şekilde duyurmaya devam ediyor. Ancak CHP ve İYİ Parti aday belirleme konusunda büyük kriz içinde. İttifak yapmama kararı alan iki parti adaylarını halen tam olarak açıklayamadı. Özellikle CHP’de Ekrem İmamoğlu ve ekibinin de aday belirleme sürecinde yer almak istemesi büyük sorun olarak görülüyor. İYİ Parti’de yaşanan binlerce istifa da Akşener’in elini kolunu bağlamış durumda.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, iki partinin aday belirleme sürecinde yaşadığı kriz de masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, özellikle ilçe bazında iki partinin aday çıkaramadığına vurgu yaparak, ikisinin de AK Parti’nin oldukça geride olduğunu, iktidar partisinin hem memleket hem de dünya işleriyle ilgilendiği halde belirlenen takvime uygun şekilde adaylarını duyururken, iki muhalefet partisinin bunu beceremediğini söyledi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti eski İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun yıllar önce birlikte çekildikleri fotoğrafı ekrana getiren Karahasanoğlu, İmamoğlu’nun iki il başkanını da ekarte ettiğini ve iki ismin de artık görevlerinde olmadığını söyledi. Ayrıca İmamoğlu’nun seçilmesinde ikisinin de büyük katkısı olduğunu belirtti.

Murat Alan da fotoğraftakilerin artık birlikte olmadığını vurguladı ve, “Sözde Türkiye’yi tam bir mutabakat içinde yöneteceklerdi” dedi.

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