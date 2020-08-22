Türkiye'ye Libya övgüsü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in korkulu rüyası Türkiye'ye Libya'dan övgü geldi.

Libya Yüksek Devlet Konseyi, Türkiye ile Katar'ın, darbeci Hafter milislerinin saldırılarını püskürtmede oynadığı rolden övgü ile bahsetti.

Konsey, ülkenin başbakanı Fayiz es-Serrac ve darbeci Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in dün yaptığı ateşkes çağrısından sonra bugün yazılı açıklamada bulundu.

Yapılan çıklamada, başta Türkiye ile Katar olmak üzere, darbeci Hafter ve onun paralı askerlerinin saldırılarına karşı koymada Libya'ya destek veren dost ve kardeş ülkelerin oynadığı rol takdir edildi.

"Hafter ile diyaloğa girmeyi hiçbir şekilde kabul etmiyoruz"

Ateşkesin hayata geçirilmesi ve meşru hükümetin Libya'nın bütününde kontrolü ele almasının lüzumluluğuna dikkat çekilen açıklamada, Konseyin, darbeci Hafter ile diyaloğa girmeyi hiçbir şekilde kabul etmediği kaydedildi.

Açıklamada, petrol tesisleri üzerindeki blokajın kaldırılması istenilirken, Libya krizine müdahil olan taraflara da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) aldığı kararlara saygı duyma çağrısında bulunuldu.

Türkiye ile Katar, Libya'da meşru hükümeti desteklerken, Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen darbeci Sisi yönetimindeki Mısır ile Fransa gibi ülkeler darbeci Hafter'e arka çıkıyor.

Fayiz es-Serrac'dan ateşkes çağrısı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, dün milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin durumunun ve koronavirüs salgının şartlarının gereği ülkedeki bütün askeri güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların sona erdirilmesi talimatını vermişti.

Serrac, fiili bir ateşkes için Cufra ve Sirte'nin silahtan arındırılmış bölgeler olması, yabancı ve paralı askerlerin Libya'dan çıkması gerektiğini bildirirken bütün Libyalıların üzerinde anlaşacağı Anayasa hükümlerine uygun olarak, Başkanlık Konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında gerçekleştirilmesi çağrısını tekrar etmişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih de Başbakan Serrac'ın yaptığı ateşkes açıklaması ile eş zamanlı olarak acil bir ateşkes ve Sirte'nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapması çağrısında bulunmuştu.