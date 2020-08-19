  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye’ye karşı yeni tahrik! Beşiktaş-PAOK maçı öncesi Yunan ekibinden skandal
Spor

Türkiye’ye karşı yeni tahrik! Beşiktaş-PAOK maçı öncesi Yunan ekibinden skandal

Beşiktaş ile PAOK arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçına az bir süre kala Yunan ekibinden skandal bir hamle geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 17:26:00 -
Türkiye’ye karşı yeni tahrik! Beşiktaş-PAOK maçı öncesi Yunan ekibinden skandal

Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş, 25 Ağustos’ta Yunan ekibi PAOK ile karşılaşacak.

Müsabakaya az bir süre kala Türkiye ile Yunanistan arasında büyük gerilim tırmanıyor.

Bölgede bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş ile PAOK, önümüzdeki hafta Yunanistan’da karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile ilgili tahrik edici açıklamalar yapan PAOK Başkanı Ivan Savvidis, "Bu maç tüm Yunanistan için önemli. Tüm Yunanistan'ı temsil ediyoruz” demişti.

Kulüpten tepki çeken karar

PAOK Kulübü ise yeni sezon formalarında tepki çeken bir karara imza attı.

Yunan ekibinin formalarında Ayasofya, mülteci, Küçük Asya/Anadolu, Pontos,Konstantinopolis gibi ifadeler yer aldı.

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, 25 Ağustos Salı günü ikinci ön eleme turu maçında deplasmanda PAOK ile karşı karşıya gelecek.

Son dönemde Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik nedeniyle daha da önem kazanan karşılaşma öncesi Yunan ekibinden, provoke edici bir hamle geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan çok kritik altın rezervi açıklaması! Kurmaylarına Ayasofya talimatı
Siyaset

Erdoğan'dan çok kritik altın rezervi açıklaması! Kurmaylarına Ayasofya talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü AK Parti MYK ve MKYK toplantılarında gündeme dair önemli mesajlar verdi. Ayasofya Camii’nin ifade e..
Mali'deki darbe girişimiyle ilgili Coşkun Başbuğ'dan kritik çıkış: Döktüğün kanların hesabını vereceksin
Gündem

Mali'deki darbe girişimiyle ilgili Coşkun Başbuğ'dan kritik çıkış: Döktüğün kanların hesabını vereceksin

Güvenlik ve Terör Uzmanı, emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Mali'de yaşanan askeri hareketlilik ile ilgili kritik bir çıkışta bulundu. ..
Albayrak'tan enerji ve maden müjdesi
Ekonomi

Albayrak'tan enerji ve maden müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedefl..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı