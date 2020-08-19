Türkiye’ye karşı yeni tahrik! Beşiktaş-PAOK maçı öncesi Yunan ekibinden skandal

Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş, 25 Ağustos’ta Yunan ekibi PAOK ile karşılaşacak.

Müsabakaya az bir süre kala Türkiye ile Yunanistan arasında büyük gerilim tırmanıyor.

Bölgede bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş ile PAOK, önümüzdeki hafta Yunanistan’da karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile ilgili tahrik edici açıklamalar yapan PAOK Başkanı Ivan Savvidis, "Bu maç tüm Yunanistan için önemli. Tüm Yunanistan'ı temsil ediyoruz” demişti.

Kulüpten tepki çeken karar

PAOK Kulübü ise yeni sezon formalarında tepki çeken bir karara imza attı.

Yunan ekibinin formalarında Ayasofya, mülteci, Küçük Asya/Anadolu, Pontos,Konstantinopolis gibi ifadeler yer aldı.

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, 25 Ağustos Salı günü ikinci ön eleme turu maçında deplasmanda PAOK ile karşı karşıya gelecek.

Son dönemde Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik nedeniyle daha da önem kazanan karşılaşma öncesi Yunan ekibinden, provoke edici bir hamle geldi.