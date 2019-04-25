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Türkiye'ye karşı şer ittifakı kurdular!

Sözde Ermeni soykırımının yıl dönümü kabul edilen 24 Nisan'da, Suriye'nin Rojava bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye bağlı bir Ermeni taburunun kurulduğu belirtildi.

25 Nisan 2019 Perşembe 06:27
Türkiye'ye karşı şer ittifakı kurdular!

Terör örgütü çatısı altında bir araya gelen Ermeni terör örgütü militanlarının tamamının 1915'te tehcir edilen ailelerin yakınlarından oluştuğu ileri sürüldü.

 

Kadın teröristlerin de yer aldığı tabura, DAEŞ'e karşı savaşırken yaşamını yitiren TKP/ML TİKKO militanı Nubar Ozanyan'ın (Orhan Bakırcıyan) isminin verildiği belirtildi.

 

Nubar Ozanyan'ın (Orhan Bakırcıyan)

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, örgüt merkezinden servis edilen görüntülerde, duvarlara sözde Ermeni soykırımını temsil eden "beni unutma çiçeği" figürleri çizildiği, terör örgütünün kurucu kadrosunda 50 kişinin olduğu bilgisi paylaşıldı.
Örgütün yayınladığı fotoğraflarda Rojova bölgesindeki karargahta Ermenistan bayraklarının asıldığı dikkatlerden kaçmazken, Şanlıurfa'dan Rojova'ya göç eden "Tamara Kasapyan" adlı kadın terörstin görüntüleri de ilk kez yayınlandı.

Tamara Kasapyan

Terör örgütünün karargahı olarak kullanılan evin duvarlarına Taşnak, Hınçak örgüt liderleri, öldürülen ASALA militanları ile PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları asıldı.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 06:20
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