Türkiye'ye karşı savaş çığlıkları atan Yunan Ordusuna milyonlarca euro para gönderdiler

Rumlar, Yunan Hava Kuvvetleri'ne 2.5 milyon euro'luk bağış yapacağı açıklandı.

Yunan Devlet Ajansı ERT'nin haberine göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Rumların lideri Nikos Anastasiadis'in Atina'da yaptıkları görüşmede, Yunan ordusuna bağış yapma kararı alındı.

Toplamda 12.5 milyon avro

Yapılacak 2.5 milyon euro'luk bağışın, 30 Ocak'ta Yunanistan'a ait F-4 tipi savaş uçağının İyon Denizi’nde düşmesi ve uçaktaki yardımcı pilotun hayatını kaybetmesinin ardından Yunan Hava Kuvvetleri'ne sembolik bir destek niteliği taşıdığı belirtildi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile de bir araya gelen Anastasiadis, Atina'ya geliş sebeplerinden birinin de Atina'nın doğusundaki Mati kasabasında 2018'deki yangının ardından bölgeye yapılan park ve sosyal konutlar için destek vermek olduğunu ifade etti.

Anastasiadis, Rumların bu yapılar için 10 milyon avro destek verme kararı aldığını kaydetti.

Mati'de 2018'de çıkan büyük orman yangınında 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetmişti.