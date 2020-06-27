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Dünya

Türkiye'ye karşı o ülkeyle temasa geçtiler! BAE'den küstah tehdit

BAE Yunanistan ile temasa geçerek Türkiye'ye tehditler savurmaya başladı. BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, "Sonuçları felaket olur" diyerek Türkiye'ye aklınca gözdağı verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 11:49:00 -
Türkiye'ye karşı o ülkeyle temasa geçtiler! BAE'den küstah tehdit

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan, dün Avrupa Birliği (AB) Dış İşleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Libya'daki rolünü küstah sözlerle hedef aldı.

BAE medyasının aktardığına göre Abdullah bin Zayed, "Türkiye'nin rolü, mevcut şekliyle Arap dünyası tarafından hoş karşılanmıyor. Eğer Türkiye aynı şekilde devam ederse sonuçlar felaket olur" ifadelerini kullandı. Bin Zayed'in, Mısır'ın çabalarından övgüyle bahsettiği de belirtildi.

Yunanistan ile görüşmeler başladı

BAE'nin Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Al Bowardi'nin de dün Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. BAE resmi haber ajansı WAM, ikili görüşmede ülkeler arasında savunma ve askeri işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik ne gibi adımların atılabileceği masaya yatırıldı. Haberde belirtilmese de görüşmede ortak hedefin Türkiye'ye karşı atılacak adımlar olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: Yeni Şafak

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Yorumlar

mehmet

bizler 50 yıl öncesinde bu araplardan dost olmaz dediğimiz vakit,bizleri dinsizlikle suçlayan puştlar haysiyetsizler sizler daha yeni uyandınız.hadi yapın yorumlarınızı.
  • Yanıtla

mehmet

bizler 50 yıl öncesinde bu araplardan dost olmaz dediğimiz vakit,bizleri dinsizlikle suçlayan puştlar haysiyetsizler sizler daha yeni uyandınız.hadi yapın yorumlarınızı.
  • Yanıtla
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