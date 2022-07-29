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Dünya Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik ortaya çıktı! Vay namussuzlar vay
Dünya

Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik ortaya çıktı! Vay namussuzlar vay

AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisinin raporunda Türkiye'ye karşı Frontex'in Yunanistan ile iş birliği yapmasına ilişkin soruşturma detayları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 11:53:00 -
Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik ortaya çıktı! Vay namussuzlar vay

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in, sığınmacıların Türk karasularına yasa dışı şekilde geri itilmesi konusunda Yunanistan ile kasıtlı ve sistematik olarak iş birliği yaptığı iddia edildi.

Basın kuruluşları Le Monde, Lighthouse Reports ve Der Spiegel, AB'nin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin (OLAF), Frontex'in Yunanistan ile iş birliği yapmasına ilişkin soruşturmasının raporunu ortaya çıkardı.

Raporda Frontex'in, Yunanistan'ın geri itmelerini örtbas ettiği ve AB parlamentosuna bilinçli olarak bu konuda yalan söylediği ifade edildi.

Frontex görevlilerinin, yasa dışı geri itmelere tanık olduklarında bile Yunan yetkililerin tepkisini çekmemek amacıyla eylemleri bildirmediği aktarıldı.

Raporda, "Frontex'in görevlendirdiği personel, Yunan makamlarının karşılık vermesinden korktuğu için olaylar, resmi kanallar aracılığıyla bildirilmedi." ifadesi yer aldı.

Der Spiegel'e göre, AB Komisyonunun göç ve insan haklarından sorumlu komisyon üyesi Margaritis Schinas'ın Yunanistan için hareket ettiği öne sürüldü.

Öte yandan, Schinas'ın yakın zamanda Yunan Sahil Güvenlik'in geri itmeler yaptığına dair somut bir kanıt olmadığını iddia ettiği belirtildi.

OLAF, Frontex hakkında Ege'de göçmenlerin geri itilmesi ile taciz ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

 

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Yorumlar

Hakan

Var alçaklar, bizim ülkemizde hiç yolsuzluk olur mu. Yöneticelerimizin hepsi liyakat sahibi kişiler.

katilliği, hırsız sömürgeciliğiırkçı barbarlığı, DEAŞ ile işbirliği, müslüman/mülteci düşmanlığı, barbarlığı DEVAMLI ortaya çıktığı halde PİŞKİN ALÇAKLIĞA, KATİLLİĞE, DÜŞMANLIĞA, TERÖR İŞBİRLİKÇİLİĞİNE DEVAM EDENLERE "düşman haçlı-ırkçı AVRUPA-BATI/BATIL

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