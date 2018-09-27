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Türkiye'ye ilk kez kasırga geliyor! Pazar günü o bölgeye ulaşacak

Küresel tahmin modellerine göre Türkiye'ye ilk kez kasırga gelecek. Ege'de çok büyük zararlara sebep olabileceği tahmin edilen Tropical Medicane isimli kasırganın pazar ya da pazartesi günü yurdumuza ulaşması bekleniyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 11:19
Türkiye'ye ilk kez kasırga geliyor! Pazar günü o bölgeye ulaşacak

Türkiye'de daha önce görülmemiş bir meteorolojik olayın eşiğindeyiz. Küresel tahmin modellerine göre Türkiye'ye adım adım bir kasırga geliyor. İyon Denizi üzerinden gelen kasırganın yönünün değişmemesi halinde kıyı Ege'de çok büyük zararlara sebep olabileceği tahmin ediliyor. Tropical Medicane olarak adlandırılan kasırganın pazar ya da pazartesi günü yurdumuza ulaşması bekleniyor.

KASIRGA YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMEZSE EGE KIYILARINA ULAŞACAK

Küresel tahmin sistemlerindeki modellere göre Türkiye'ye afet boyutunda hasarlar verebilecek bir meteoroloji olayı adım adım yaklaşıyor. Eğer İyon Denizi üzerindeki kasırga yönünü değiştirmezse 30 Eylül Pazar günü Ege kıyılarına ulaşması, en büyük etkiyi ise Muğla, Aydın, İzmir, Çanakkale, Balıkesir kıyıları hattında oluşturması bekleniyor. Kasırga'nın Ege Bölgesi'nin geçtikten sonra Marmara Denizi üzerinden İstanbul'u etkileme ihtimali de bulunuyor. Yakın tarihimizde bu şiddette bir fırtınanın yurdumuzu etkilediğine dair bir kayıt bulunmuyor.

 

YUNANİSTAN'I VURMAZSA TEHLİKE BÜYÜK

İlk olarak Havaforum Twitter hesabı tarafından duyurulan Tropical Medicane kasırgası adım adım yaklaşıyor cumartesi günü Yunanistan'ın güneyine ulaşacak olan kasırga, eğer Yunanistan'da hiçbir kara parçasına yükünü boşaltmadan yurdumuz kıyılarına erişirse tehlike beklenenden daha büyük olabilir. Eğer kasırga Yunanistan'a yükünü boşaltmazsa beklenen rüzgarlarla beraber metrekareye 100 kilogram dolaylarında yağışı da getirecek.

BOFOR ISKALASINDA SON SEVİYEYE ULAŞILACAK

Sözcü'nün haberine göre, bazı noktalarda 150 KM hızı aşması beklenen rüzgar tehlike oluşturacak. Özellikle kıyı kesimlerde ciddi etkiler oluşturabilecek rüzgar ve yağışlarla beraber metrelerce yükseklikte dalgalar da bekleniyor. İzmir'de bofor rüzgar ıskalasında son ölçek olan 12 bofor kuvvetine ulaşması bekleniyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Türkiye'ye adım adım yaklaşmakta olan kasırga hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğü henüz bir açıklama yapmadı. Cuma gününe kadar Meteoroloji'den kasırga konusunda uyarı niteliğinde bir açıklama gelmesi bekleniyor.

NEDEN TROPICAL MEDICANE?

Akdeniz üzerinde oluşan bu kasırgaların adı "Mediterranean" ve "hurricanes" kelimelerin birleşiminden oluşuyor. Tropical Medicane adi verilen bu kasırgalar Akdeniz'in orta kesimlerinde etkili olurken, ilk defa yurdumuzu ciddi boyutta etkilemesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 11:19
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. Türkiye Cumhuriyeti
  3. Marmara Denizi
  4. Yunanistan
  5. Balıkesir
  6. Çanakkale
  7. Dalgalar
  8. Istanbul
  9. İstanbul
  10. Marmara
  11. Türkiye
  12. Twitter
  13. Akdeniz
  14. Aydın
  15. Muğla
  16. Eylül
  17. İzmir
  18. Ege
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