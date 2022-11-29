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Gündem Türkiye’ye iadesi reddedilmişti! Hablemitoğlu suikastının zanlısı Levent Göktaş’la ilgili şok iddia
Gündem

Türkiye’ye iadesi reddedilmişti! Hablemitoğlu suikastının zanlısı Levent Göktaş’la ilgili şok iddia

Bulgaristan’da gözaltına alınan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının zanlısı Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesi reddedilmişti. Levent Göktaş’ın Türkiye’deki avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkili ile ilgili şok bir iddiayı ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 10:27:00 -
Türkiye’ye iadesi reddedilmişti! Hablemitoğlu suikastının zanlısı Levent Göktaş’la ilgili şok iddia

 

 

Bulgaristan’da gözaltına alınan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının zanlısı Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesi reddedilmişti.

Levent Göktaş’ın Türkiye’deki avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkili için verilen karar hakkında Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Ersöz, Göktaş için ev hapsi kararı veya serbest bırakılma kararının gündemde olduğunu iddia etti. 

 

 

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