Türkiye'ye heyet gelmişti! Daha fazla almak istediklerini duyurdular

İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Uriel Lynn, coğrafi konumu dolayısıyla süre ve maliyet avantajının bulunması ve ürün çeşitliliği sebebiyle Türkiye'den daha fazla ithalat yapmak istediklerini söyledi.

Lynn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen haftalarda İsrail Ticaret Odaları Federasyonu öncülüğündeki 60 firmadan yaklaşık 100 kişilik İsrailli alım heyetinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üyeleriyle İstanbul'da gerçekleştirdiği buluşmanın sonuçlarını değerlendirdi.

"Türkiye'den daha fazla ürün almak istiyoruz"

Türkiye'ye düzenledikleri ziyareti "mükemmel" olarak tanımlayan Lynn, görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini ve iki tarafta da "ticareti artırma arzusunu" gördüklerini belirtti.

Lynn, "Bizim tek bir amacımız var; İsrail'den ihracat yapmak değil, Türkiye'den daha fazla ürün almak." dedi.

İsrail hayat pahalılığını azaltmak için ithalat yönünde istekli

İsrail ekonomisinde son yıllarda köklü değişimler yaşandığını ve hizmet ihracatının ürünler ihracatını geçtiğini aktaran İsrailli iş insanı, hizmetlerin ithalat ve ihracat dengesinde yaklaşık 40 milyar dolar, ürünlerdeyse yaklaşık 20 milyar dolarlık bir cari fazla bulunduğunu ifade etti.

Lynn, ülkesinin bu nedenle hayat pahalılığını azaltmak için de ithalat yönünde istekli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İsrail, yılda yaklaşık 90 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Son yıllarda deniz taşımacılığının maliyetleri fırladı. Uzak Doğu'dan mal ithal ediyorsak nakliye 24 gün sürüyor. Ama bunu Mersin'den ithal ediyorsak denizde geçirdiği süre 12 saat, İstanbul'dan buraya gelmesi 2 gün. Bu yönüyle iki ülke arasında doğrudan çok büyük bir avantajımız olduğunu söyleyebiliriz."

"Türkiye'den ürün almak için tüm avantajlar var"

Türkiye'nin "demir-çelik, inşaat malzemeleri, tekstil, gıda, plastik" gibi kalemlerde, temel ham maddelerden tüketici ürünlerine geniş bir ürün çeşitliliği sunduğunu vurgulayan Lynn, Türk mallarının "büyük bir çoğunluğunun iyi bir kalitede, Uzak Doğu'dan olmasa bile Batı Avrupa'dan çok daha düşük fiyatlı olduğunu" ifade etti.

Lynn, iki ülke arasında 1996'da bir serbest ticaret anlaşması imzalandığını bu sebeple "Türkiye'den ürün almak için tüm avantajların bulunduğunu" aktardı. Türkiye'ye "satmaya değil satın almaya gittiklerini" yineleyen Lynn, bunun İsrail'de rekabeti artıracağını ve hayat pahalılığını düşüreceğini söyledi.

İsrail, ithalat koşullarını esnetiyor

Lynn, iki ülke arasındaki ticaretin tüm sektörlerde artmasını beklediğini belirtti. Bunun için bir engel bulunmadığına dikkati çeken Lynn, "İki ülke arasındaki istikrarlı ilişkiler devam eder ve iş dünyasının çalışmasına izin verirsek artışı hemen göreceğiz. İki ülke arasındaki ticaret hacminde ve ürün bazında 2019'dan itibaren belirgin bir artış yaşandı. İki ülke arasındaki ilişkiler en iyi durumda olmamasına rağmen ticaret hacmi 2019'da 3,4 milyar dolardan 2020'de 6,2 milyar dolara yükseldi." dedi.

Lynn, İsrail'in yakın zamanda ithalatı kolaylaştıracak reformlar yapmaya hazırlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"İthalat koşullarımızı esneterek, ithalatçılarımızın İsrail'e ithalat yapmasını kolaylaştıracağız. İthalata ilişkin bürokrasinin büyük bir çoğunluğu hafifletilecek. İsrail'de gümrük dışı bariyer diye tanımladığımız ürün standartları değiştirilecek. İthalatımızdaki reformlar geniş kapsamlı olacak ve İsrail'e ithalat yapmayı kolaylaştıracak. Hükümet, bu sayede rekabeti artırmayı ve buradaki maliyetin düşürülmesini sağlayabilir. Bu nedenle, ithalat, ülkemiz için çok önemli."

Türkiye'nin ihracatındaki İsrail'e düşen payı artırmayı istediklerini belirten Lynn, Türkiye'deki iş dünyası buluşması organizasyonunun başarılı geçmesindeki "etkili" katkılarından dolayı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Başkanı Mustafa Gültepe'ye teşekkür etti.

Türkiye'den 100 firmanın yer aldığı bir iş heyeti Mart'ta Türkiye'ye gelmişti

TİM'in paylaştığı rakamlara göre 2021 yılında, Türkiye'nin İsrail'e ihracatı yüzde 35 artışla 6,4 milyar dolara ulaştı.

İsrail ise aynı dönemde Türkiye'ye 2 milyar dolar ihracat yaptı. TUİK'in açıkladığı rakamlara göre, Türkiye'nin İsrail'e ihracatı bu yıl kasıma kadar 6,35 milyar dolar olarak kaydedildi.

Türkiye'den 100 firmanın yer aldığı bir iş heyeti mart ayında İsrail'de 400 şirketle 1000'den fazla iş görüşmesi yaptığı bir buluşma gerçekleştirmişti.