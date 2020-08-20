Türkiye’ye gücü yetmedi soydaşlarımızı hedef aldı

Yapılan zulümlerin neredeyse soykırıma dönüştürüleceğini söyleyen AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, şunları ifade etti:

“Yunanistan her fırsatta soydaşlarımıza karşı inanılmaz zulümler yapıyor. Bunu da son dönemde Avrupa’nın gözünün içine baka baka yapıyor. Bu uygulamaların ne insan hakları ile ne de Avrupa’nın oluşturduğu temel hak ve özgürlüklerle bağdaşan bir tarafı yoktur. Yunanistan’ın bu konuda kendisini savunacağı bir tezi de olamaz. Bu yapılanlar tamamen insanlık suçudur. Yani neredeyse yapılan zulümleri soykırıma kadar taşıyacaklar. Yıllar önce Sırpların Bosna’da yaptığı gibi bir katliam yapacaklar. Son yapılan tatbikat çalışması böyle bir mesajdır. Bu konuyu sıkı takip ediyoruz. Bu yapılanların karşılığı olacak. Soydaşlarımızın haklarının korunması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Türkiye’nin dikkatini dağıtmak istiyorlar

Yunanistan fitili ateşlerse, ateşin her yeri yakacağını belirten Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Avukat Necmettin Hüseyin de şu değerlendirmede bulundu:

“Yapılanların asıl sebebi Akdeniz’de ve Ege’de devam eden süreçtir. Yunanistan, Türkiye ile başa çıkamayacağını anladığı anda faturayı bize kesmeye çalışıyor. Bizim üzerimizden Türkiye’ye gözdağı vermeye çalışıyorlar. 1923 yılında biz oraya emanet edilirken, Rumlar da Türkiye’de kaldı. Türkiye, Rumlar için verdiği sözleri tutarken, Yunanistan bunun aksi hareketler yaptı. Bizim tüm haklarımız gasp edildi. Lozan antlaşması yapıldığında 330 adet okulumuz vardı. Şu anda 155 okul var. Türlü bahanelerle bizim okullarımızı kapatıp çocuklarımızı asimile etmek için kendi okullarına yönlendiriyorlar. Libya ile Türkiye’nin anlaşması sonrası Yunanistan da Mısır ile bir anlaşma yaptı. Teknik anlamda bu anlaşma geçersizdir. Yunanistan bu anlaşmadan da bir fayda sağlamayacağını biliyor. Bize yapılan eziyetin sebebi de budur. Türkiye ile başa çıkamayacağını bildiği için soydaşlarımıza saldırıyor. Türkiye’nin hassas noktasına dokunup dikkat dağıtmaya çalışıyorlar. Yunanistan’ın bu çabaları, bizi yıldırma politikası boşadır. Gerek duyulursa biz misli ile cevap veririz. Geçmişte Yugoslavya’da buna benzer olaylar oldu ve bir ateş yakıldı. Sonuçları çok ağır oldu. Bugün burada yeni bir fitil ateşlenirse bu ateş her yeri yakar.”