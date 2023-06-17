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Gündem Türkiye'ye gelme gereğinde bile bulunmamıştı! Kılıçdaroğlu'nun ithal danışmanı Rifkin ile ilgili gerçek ortaya çıktı
Gündem

Türkiye'ye gelme gereğinde bile bulunmamıştı! Kılıçdaroğlu'nun ithal danışmanı Rifkin ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-06-17 09:19:00 - 2023-06-17 09:24:52
Türkiye'ye gelme gereğinde bile bulunmamıştı! Kılıçdaroğlu'nun ithal danışmanı Rifkin ile ilgili gerçek ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'danışman' diye açıkladığı ve seçim sürecinde ABD'den Türkiye gelme gereğinde bile bulunmayan Jeremy Rifkin'in görevine son verildiği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin'in görevine tıpkı diğer danışmanlar gibi 14 Haziran'da son verildi. 6 ay boyunca Türkiye'ye gelme gereği bile duymayan Rifkin, sunumlarını çevrimiçi toplantılarla aktardı.

Rifkin'in dolar üzerinden yüklü kazanç elde ederek CHP defterini kapatması ise yeni bir skandal olarak kayıtlara geçti. 'İthal danışman' olarak da tanımlanan Jeremy Rifkin, 3 Aralık 2022 tarihinde yaptığı 20 dakikalık sunumda Türkiye'den çok küresel sorunlara değinmiş ve büyük tepki toplamıştı.

SUNUM BAŞINA 20 BİN DOLAR

Rifkin'in maaşını açıklama gereği duymayan CHP, medyada çıkan 'Sunum başına 20 bin dolar alıyor' iddialarını da yalanlamamıştı.

14 HAZİRAN'DA GÖREVİNE SON VERİLDİ

3 Aralık'ta internet üzerinden medya karşısına çıktıktan sonra bir daha ortalarda gözükmeyen Rifkin'in görevine 14 Haziran'da son verildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu, seçimler öncesi yaptığı açıklamada Rifkin'in her ay düzenli olarak online sunum yaptığını belirtmişti.

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