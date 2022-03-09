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Siyaset Türkiye'ye gelen Herzog'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Siyaset

Türkiye'ye gelen Herzog'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Türkiye'yi ziyaret eden İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, sıcak karşılaması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 18:29:00 -
Türkiye'ye gelen Herzog'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu" belirtti.

İki günlük devlet ziyareti kapsamında bugün Ankara'ya gelen Herzog, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ziyaretini değerlendirdi.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanan Herzog, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım" ifadesini kullandı.

Herzog, devamında, "Bölgemizdeki tüm halkların, inançların ve devletlerin barış içinde yaşayabileceğine ve yaşaması gerektiğine, ortaklıkların hepimiz için bereket ve refah getireceğine inancım tamdır" değerlendirmesinde bulundu.

 

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Yorumlar

DİRİLİŞ

Hayaller orta doğu planı gerçekler Osmanlı tokadı geç bu ayakları siyonist herzog geç.
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musluman

Gülümsüyorum neden biliyor musunuz? Çünkü ahirette katledilen o masum yavrular dile gelecek. 
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