Türkiye'ye fon akışı hızlanıyor! Bakan Şimşek madde madde açıkladı: Program çalışıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor.

"İÇ TALEPTE YUMUŞAMA VAR"

Bakan Şimşek'in açıklamalarında öne çıkanlar:

İç talepte bir yumuşama var. Net ihracatın etkisi olumluya dönmeye başladı. Cari açıkta ciddi bir iyileşme var. Ekonomideki önemli dengesizliklerden bir tanesi buydu. Neredeyse yarı yarıya düşük var. Temel dengesizlikleri gidermek amacıyla program çalışıyor. Risk primimizin düşmesi de programın çalıştığının göstergelerinden biri.

"PROGRAMIMIZA OLAN GÜVEN GÜÇLÜ"

Yerel seçimlerden sonra Türkiye'ye fon akışında da ciddi bir artış var. Türkiye'ye rağbet artıyor. Makroekonomik dengesizlikler yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Rezervlerdeki iyileşmede de bunu görüyoruz. Bunlar programa olan güvenin güçlü olduğunu ve sürekli geliştiğini gösteriyor.

12 yıl sonra Fitch, Türkiye'nin kredi notunu artırdı. S&P 11 yıl sonra Türkiye'nin kredi notunu artırdı. Artırmakla kalmadılar bizim görünümümüz pozitif. Program bu şekilde çalışmaya devam ederse biz notu tekrar artıracağız şeklinde pozitif görünümde duruyorlar. Bunların hepsi önemli yani ekonomide büyümenin kompozisyonu iyileşiyor. Daha sürdürülebilir daha dengeli bir büyüme var. Makro ekonomik dengesizlikler yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bütçe disiplini, dış dengedeki iyileşme, rezervlerdeki iyileşme, risk primindeki iyileşme, Türkiye'ye fon akışındaki muazzam artış tüm bunlar şunu net şekilde ortaya koyuyor programa olan güven güçlü, sürekli pekişiyor. Tabiiki bu programlar birer canlı organizma gibidir. Biz iyi bir program yaptık artık 3 yıl boyunca dokunmayalım diye bir şey yok. Canlı organizma gibi sürekli o programın tabii ki tekrar güçlendirilmesi, iyileştirilmesi, temellerinin sağlamlaştırılması, bunun pekiştirilmesi çok önemli. Türkiye'nin kendi programı ve gerçekten sonuç almaya başladık.

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Programı sürekli bir şekilde güçlendirme çabamız var ve devam edecek. Bütçede harcama disiplini, yatırımların daha verimli alanlara yönlendirilmesi, doğrudan doğruya bazı cari harcamaların kesilmesi, kesintiye uğratılması. Tüm bunlar aslında mali disiplini güçlendirirken dezenflasyona destek veriyor. Programın çalıştığını konuştuk ama enflasyon beklentileri geçen sene ekim ayına gidin, programın gerçek anlamda devreye girip çalışmaya başladığı dönem. O döneme göre enflasyon beklentilerinde muazzam bir iyileşme var. Önümüzdeki 12 ayda piyasaya sorduğunuz zaman enflasyon düşüşü öngörülüyor. Yüzde 33 civarına indi. Örneğin, 2 yıllık perspektifi alırsanız yüzde 22 civarına kadar indi. Fakat bunu performansla destekleyeceğiz, sürekli bir şekilde programı güçlendireceğiz.

Bu sene deprem yaralarını sararken deprem dışındaki harcamaları çok güçlü bir şekilde kontrol altına alıyoruz. Bazı kamuda tasarruf paketi açıkladık. Onu güçlü bir şekilde uygulayacağız. En önemli konu verimliliği artıracak, Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak, yapısal reformları hızlandıracağız. Dolayısıyla iki kanaldan para politikasına dezenflasyon için destek vereceğiz. Bir; bütçe disiplini üzürerinden destek vereceğiz. İki; reformları hızlandırarak verimlilik artışı üzerinden destek vereceğiz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde böyle bir güçlendirme, zaten bir süreç işi. Sonuç almak da bir süreç işi. Şuna inanıyorum ki, programı güçlendirdikçe de çok daha iyi sonuçlar alacağız. Aslında başladık biz programı güçlendirmeye. Tasarruf paketini açıklamamız bunun bir ayağı. Ama daha birçok önümüzdeki dönemde programı güçlendirecek ilave adımlar atacağız. Bunlar bir kısmı kamu maliyesi ayağında, bir kısmı yapısal dönüşüm ayağında olacak.

"ENFLASYONU DÜŞÜRENE KADAR BİZE DURMAK YOK"

Biz enflasyonu düşürmekte kararlıyız. Enflasyonu düşürene kadar bize durmak yok. Geçmişte bunu başardık. Tekrar başaracağız.

Kira artışlarına yüzde 25 zam sınırı büyük ihtimalle devam etmeyecek.