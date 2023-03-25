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Gündem Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD'den yeni açıklama
Gündem

Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD'den yeni açıklama

Yeniakit Publisher
2023-03-25 18:40:00 -
Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD'den yeni açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye F-16 satışının NATO için önemli olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin yeni F-16 savaş uçaklarını ve mevcut F-16 filosu için modernizasyon kitlerini alması gerektiğini, bunun NATO için önemli olduğunu belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde konuşan Blinken'a, F-16 uçaklarının Türkiye'ye satışı ve Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin bu F-16'ları "ABD'nin müttefikleri ve ortaklarına karşı kullanılmadığından emin olmak için attığı adımlar" soruldu.

Blinken, "Türkiye'nin, yenilenmiş F-16'ları ve mevcut F-16'lar için modernizasyon paketini alması gerektiğine inanıyoruz. Bunun NATO için, ittifak için önemli olduğunu düşünüyoruz" cevabını verdi.

Öte yandan, NATO müttefikleri arasındaki gerilimlerin azaltılması ve gerilime neden olacak eylem veya retorikten kaçınılması için çalıştıklarını ifade eden ABD'li Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Yunanistan veya başka bir NATO müttefikiyle ilgili çabalarımızın odak noktası, tam olarak birbirleriyle uyumlu olmaları için ihtiyaçları olan ekipman ve teknolojiye sahip olmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda, tabii ki aralarındaki herhangi bir anlaşmazlık varsa, sağladığımız herhangi bir ekipman veya teknolojinin bu anlaşmazlıklarda kullanılmamasını sağlıyoruz."
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Yorumlar

vurucu

i.neler baktınız sizin ve batının vermediği her ürünü her silahı yapıyor hem kendi ihtiyacını hemde dış piyasa satıp sizin pazarınızıda ele geçirince verelim diyorsunuz verirseniz alayınız ….
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