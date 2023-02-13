  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Erbakan'dan deprem bölgelerindeki çalışmalara ilişkin açıklama: Hizmete soktuk

Son dakika! Depremde yürek yakan bilanço açıklandı

İspanyol kurtarma ekibi: Bu çok daha büyük bir deprem

Bakanlıktan refakatsiz çocuklara ilişkin açıklama! Duyuruldu

Mülteci düşmanlığı yapan faşistler bakalım utanacak mı? Takdir toplayan paylaşım

Meteoroloji duyurdu! Yoğun kar yağışı, fırtına uyarısı: Yeniden geliyor! Depremden etkilenen 10 ilde yeni hava durumu

İki ilden depremzedelere seyyar tuvalet ve banyo gönderildi

Utanacak mısın Ümit Özdağ? Enkaz başında oğlunu bekleyen yaralı anne: Beni Suriyeli bir çocuk çıkardı

Depremde hasar gören bazı yollar böyle görüntülendi

Hem provokatör hem de iftiracı! Uğur Kardaş kodesi boyladı
Gündem Türkiye'ye duyuruldu: Resmi Gazete'de yayımlandı! OHAL kapsamında sağlık alanında yeni tedbirler
Gündem

Türkiye'ye duyuruldu: Resmi Gazete'de yayımlandı! OHAL kapsamında sağlık alanında yeni tedbirler

Son dakika haberi: OHAL kapsamında sağlık alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre OHAL ilan edilen illerde, aralarında eczanelerin de bulunduğu sağlıkla ilgili bazı işletmelere, valilik tarafından uygun görülen yerlerde veya mobil araçlarda faaliyet izni verilecek..

Yeniakit Publisher
2023-02-13 00:20:00 - 2023-02-13 00:53:03
Türkiye'ye duyuruldu: Resmi Gazete'de yayımlandı! OHAL kapsamında sağlık alanında yeni tedbirler

OHAL kapsamında sağlık alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

FAALİYETLERE İZİN VERİLECEK

Kararnameye göre, mesleğini serbest olarak icra eden eczacılar ile tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarı olarak faaliyette olan işletmelere, OHAL ilan edilen illerde, OHAL süresince, valilik tarafından uygun görülen mekanlarda veya mobil araçlarda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde faaliyet izni verilecek.

O İLDEKİ ECZANELER MUAF TUTULACAK

OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki serbest eczaneler, ilaç takip sistemi işlemlerinden Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilecek.

KIRMIZI VE YEŞİL REÇETE...

Ancak kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaç talepleri, reçetelerin defter kayıtları düzenli olarak tutularak ve matbu düzenlenen reçetelerin bir nüshası saklanarak karşılanacak.

ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNDEN DE MUAFİYET

ahaberin aktardığı haberde: OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarları, ürün takip sistemi bildirimlerinden Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilecek.

 

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde 10 ili kapsayan Olağanüstü Hal ilan edileceğini açıklamıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan olağanüstü hal (OHAL) kararı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

OHAL NEDİR?

Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla bilinen OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.

Selçuk Bayraktar açıkladı! Büyük bağış: Depremzedelere binlerce kalıcı konut seferberliği başlatıyoruz!
Selçuk Bayraktar açıkladı! Büyük bağış: Depremzedelere binlerce kalıcı konut seferberliği başlatıyoruz!

Gündem

Selçuk Bayraktar açıkladı! Büyük bağış: Depremzedelere binlerce kalıcı konut seferberliği başlatıyoruz!

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23