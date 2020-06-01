Türkiye’ye düşen meteor değil mi? Ezber bozan sözler: Haarp ile ilgili olabilir

Araştırmacı, yazar Erkan Trükten, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen meteor düştüğüne ilişkin görüntülerle ilglili konuştu.

Beyaz Tv'de konuşan Erkan Trükten, olayın Haarp teknolojisi ile ilgili olabileceğini söyledi.

Trükten, "Olağan parametrelerle okuyamayacağız aktiviteler bunlar. Bana kalırsa Türkiye'ye düşen meteor değil. Rusya'ya düşen meteoru incelediğimizde, düşüş hareketlerine bakıldığında bizde düşen cisimde farklılıklar sezebiliyoruz. Bu Haarp tekınolojisi ile ilgili olabilir. Elon Musk'ın uyduları da Haarp ile ilgili olabilir. Bu iklim değişikliği ile ilgili giden propagandalar birlikte okunup yorumlanırsa daha sağlıklı yorumlanabilir. Biz ileride iklim ve meteorla ilgili daha sık olaylarla karşılaşacağız. Çünkü Haarp teknolojisinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Meteor olayı, Haarp ile ilintili olabilir. Uydu ile ilgili bir hadise olabilir ya da dışarıdan yönlendirilmiş bir frekans sonucu yaşanmış bir durum da olabilir. Bu görüntüleri uzaylılarla da ilişkilendirebiliriz. Ama sahte uzaylılar da diyebiliriz" dedi.

Haarp ne anlama geliyor?

HAARP, Türkçe karşılığı olarak "Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Program"ı olarak çevrilen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir projedir.

Haarp projesinin etkileri neler?

Yetkililere göre bunun amacı füzeleri havada imha etmek, toprağın altını incelemek, denizaltılarla haberleşmeyi kolaylaştırmak, ve büyük bir alandaki tüm haberleşmeyi kesmek gibi çok çeşitli amaçları vardır.

Amerikanın en ünlü jeofizikçilerinden birine göre ise bu teknoloji iklimleri değiştirmek, ozon tabakası ile oynamak, deprem yaratmak, radyasyon yaymayan termonükleer patlamalar yaratmak gibi korkunç güce de sahiptir.

Haarp projesi detayları

HAARP, iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak için Alaska Üniversitesi ile ortak yürütülen bir proje sonucunda kurulmuştur. Günümüzde Pentagon tarafından kontrol edilmekte ve ABD ordusunun hizmetindedir.

Projenin kurulu olduğu Alaska'da iddialara göre 180 adet dev anten bulunmaktadır. Bu antenler ile üretilen manyetik dalgalar, yetkililerin yaptığı açıklamalara göre; "gelebilecek füzeleri havadayken imha etme, toprağın altında incelemeler yapma, denizaltı gemileriyle haberleşmeyi kolaylaştırma ve atmosferin durumuna müdahale etme" gibi işlevler yapmaktadır.

HAARP projesi, ilk olarak Sırp asıllı ABD'li bilim adamı Nikola Tesla tarafından başlangıç düzeyinde oluşturulmuştur. Tesla, atmosfere düşük düzeyde manyetik dalgalar gönderilerek güçlü bir enerji oluşturulduğunu keşfetmiştir.

HAARP'ın kurulu olduğu bölgeye herhangi bir uçağın yaklaşması yasaktır. Elektromanyetik dalgalar üzerine çalışmalar yapılan bölge uçaklar için yüksek derecede tehlikeliri. Herhangi bir uçağın yaklaşması durumunda kurulu olan antenler faaliyetlerini otomatik olarak durdurmaktadır.

Komplo teorilerine göre HAARP projesi, yapay depremler oluşturmak, belirli bir bölgede haberleşmeyi kesmek, elektronik cihazların çalışmasını durdurmak, olabilecek büyük şiddetli bir depremi küçük parçalara bölerek önlemek ve iklim koşullarına müdahale etmek gibi işlemler için de kullanılmaktadır.

Aynı zamanda yine aynı komplo teorilerine göre, Türkiye'de 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Kocaeli/Gölcük Depremi'nde de HAARP'ın kullanıldığı iddia edilmiştir.