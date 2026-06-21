Emekli olup hiç bilmediği işe başladı! Özel izinle yetiştirmeye başladı!

"AİLE BÜTÇELERİNE KATKIDA BULUNABİLİRLER" Marankoz, salep orkidesi yetiştiriciliğinin ev ve ülke ekonomisine kazandıran bir iş olduğunu belirterek, "Bu işi herkes, özellikle kadınlarımız yapabilir. Bu işe gönül verirlerse aile bütçelerine katkıda bulunurlar. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu. Salep orkidesini yetiştirmeyi bilmediğini ancak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerin kendisine destek olduğunu dile getiren Marankoz, "Sağ olsunlar dikiminden bakımına kadar her konuda bize destek oldular." dedi.