Türkiye'ye dönüyor mu? Burak Yılmaz son noktayı koydu!

Fortuna Sittard'ın golcüsü Burak Yılmaz, "Penaltıyı kaçırdıktan ve gelen yorumlardan sonra artık Türkiye'de artık oynamamam gerektiğini hissettim." dedi.

2022 Dünya Kupası için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren takımlardan Fortuna Sittard'da Burak Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Futbol bıraktıktan sonraki kariyeri için çalışmalarını sürdürdüğünü ve eğitimler aldığını söyleyen Burak Yılmaz, "Hayatımda bir değişim var. Bunun yaşla alakalı olduğunu düşünüyorum. Keşke 20'li yaşlarda bunu gösterebilseydim. İnsan bunu örneklerle yaşayamadan göremiyor. Bundan eminim. Bir değişim yüzde 100 var bende. Futboldan sonrasına hazırlanıyorum. Eğitimler ve psikolojik destek alıyorum. Kariyeri yüksek bir oyuncu olarak geliyorum ama hoca olarak henüz bir şey değilim. Ülkemizde de çok önemli bir değişim var. Genç hocalara çok önemli bir destek var. Nuri Şahin, Volkan Abi, Selçuk... Çok mutluyum onlar adına. Selçuk'un da en iyisini yapabileceğini biliyorum. Daha sakin biriyim. Daha çok futbolun oyun dışındaki tarafına bakmaya çalışıyorum. Böyle olunca da biraz daha sakin, sizlerin tabiriyle abi modeline dönüştüğümü düşünüyorum." dedi.

Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'a transferiyle ilgiliyse şunları söyledi:

"Hull City, Westerlo ve biz, ne olursa olsun bu takımların misyonu Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek. Mutlaka bize karşı da olumlu ve olumsuz tutumlar olacaktır. Bizi tanıyana kadar insanların eleştirileri olmuştur. 2.5 senedir yurt dışındayım. Neden Hollanda'ya gittiğimi de sorarsanız, bir futbol ülkesi ve ekol olduğunu düşünüyorum. Birinci veya sonuncu takımın hedefi futbol oynamaya yönelik. Eski hocam Guus Hiddink'le de sürekli iletişim halindeyim. Hollanda'da bu işi daha hızlı bir şekilde öğrenebileceğimi düşündüğüm için tercih ettim. Çok mutluyum ve saygı gördüğümü düşünüyorum."

Yabancı sınırı ve yabancı hakem konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan tecrübeli golcü, "Kazanan ya da kaybeden fark etmeden maç bittikten sonra hakemin konuşulduğu bir lig izliyoruz. Ben bizim hakemlerimize sonuna kadar güveniyorum ve destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yabancı hakemin söz konusu olmadığı ve yabancı sınırının biraz daha düşüş göstererek devam etmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Milli takımla ilgili ise Burak Yılmaz, "Ben her zaman istikrardan yanayım. Milli takım, teknik ve taktikten ziyade duygularla oynanan bir yer. Hiçbir zaman para pul söz konusu olmamıştır. Kuntz'u eleştirmek anlamında söylemiyorum ama ben istikrardan yanayım. Bir turnuvaya gidemediğimizde hemen hocaların eleştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Milli takım antrenörlüğünün daha uzun vadeli bir planla yapılması gerekiyor." yorumunda bulundu.

Paris Saint Germain'i çalıştıran eski antrenörü Christopher Galtier'den çok fazla şey öğrendiğini aktaran Burak Yılmaz, "Galtier'den çok fazla şey öğrendim. Hangi oyuncuya nasıl davranılması gerektiğini, kriz ve takım yönetimini gördüm. 4-4-2'nin nasıl oynandığını gördüm. Yaşadığımız şampiyonluk bana çok fazla şey kattı. Lille'deki şampiyonluk benim öğrendiklerimle birlikte benim için en önemli şampiyonluktu." dedi.

Hollanda ve Türkiye'deki futbolu karşılaştıran Burak Yılmaz şunları söyledi:

"Altyapımıza önem vermeliyiz. Türk futbolunda söz sahibi olsaydım bütün parayı altyapıya harcardım. Hollanda'nın altyapısı sadece Türkiye'ye değil birçok ülkeye göre önde. Sürekli oyuncu geliyor. Türkiye'de bir oyuncuyu bulduğumuzda hem övme de hem de eleştiride ortasını bulamıyoruz. Bunun en iyi örneği de Arda'dır. Arda Güler'e nazar değmesin, Allah yolunu açık etsin. Gururla takip ediyorum ama bir gün gazeteyi açıyorum PSG ve Manchester City istiyor. Bir gün açıyorum A Milli Takım'a neden çağrılmadı diye konuşuluyor. Bir gün hocası neden oynatmadı diye eleştiriyoruz. Arda'ya ve genç oyuncularımıza biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Hollanda'daki oyuncularda bizim oyuncularımızın eksiği yok."

"Benim hayatımdaki kırılma anı Şenol Güneş'le karşılaşmam"

'Hayatının kırılma noktası neydi?' sorusuna ise tecrübeli golcü şu yanıtı verdi:

"Benim hayatımdaki kırılma anı Şenol Güneş'le karşılaşmam ve Trabzonspor'a transfer olmamdı. Sonrasında Çin'e gitmem ve Lille'de oynamam."

Hakkında transfer iddialarıyla ilgili Burak Yılmaz, "Finali Fortuna Sittard'da yapacağım. Penaltıyı kaçırdıktan ve gelen yorumlardan sonra artık Türkiye'de artık oynamamam gerektiğini hissettim. Adana Demirspor, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe... Kim olduğunun bir önemi yok, futbol hayatımı yurt dışında ve Fortuna Sittard'da bitirmek istiyorum. 5 senelik imza attım. Gittiğim her takıma 5 senelik imza attım ama zaman neyi gösterir bilmiyorum." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan övgüyle bahseden Burak Yılmaz, "Jorge Jesus çok değerli bir teknik direktör. Türkiye'ye çok fazla şey katıyor. Altay'a verdiği destek çok önemliydi. Ben daha önce bir yabancı oyuncudan böyle bir şey görmemiştim. Yaptığı açıklamalar ve rotasyonla farklı bir boyut kazandırdığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.