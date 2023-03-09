Türkiye’ye darbe vurma peşindeler! ABD Suriye ve Irak’tan kuşatıyor

MUHAMMET KUTLU ANKARA

ABD’nin “ani işgal” konusundaki uzmanlığıyla tanınan Genelkurmay Başkanı General Mark Milley 4 Mart 2023 tarihinde Suriye’deki terör örgütü PKK/PYD mevzilerini teftiş ederek terör örgütünün elebaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Mark Milley’ın Suriye’nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak izahat istendi. Flake’in söyledikleri Türkiye tarafını ikna edemese de, Türkiye’nin rahatsızlığı ortaya konulmuş oldu.

Türkiye tehdit altında!

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, konuya ilişkin akit’e yaptığı değerlendirmede, “ABD Genelkurmayı’nın bölgeye yaptığı bu ziyaret uzun bir sürecin ve derinleştirilen tehlikenin bir sonucudur. Başta Türkiye’nin bölgedeki varlığı ve Irak-Suriye Türklüğü her zamankinden daha büyük ve kompleks bir tehdit altındadır. Türkiye’nin sahadaki kazanımlarının bedeli ödetilmeye çalışılmaktadır” dedi.

ABD, YPG’ye pilotluk ve helikopter eğitimi veriyor!

“Özellikle Türkiye’nin yaşadığı bu büyük deprem felaketinin ardından Irak’ın Kuzeyinde Irak Türklüğüne ve Türkiye’ye kurulan oyunun derinleştirildiğini görmekteyiz” tespitinde bulunan Yaycı Paşa şöyle devam etti: “Türkiye’nin askeri olarak Irak’taki terör yuvalarını etkisizleştirilmesi, diğer yandan Irak Türklerinin müstakil bir aktör olarak politik kazanımlar elde etmesi dengeleri ciddi şekilde değiştirmekte ve ne yazık ki terör dahil her türlü saldırı Türkiye ve Irak Türkleri aleyhine kullanılmaktadır. Özellikle son 6 aydır yaptığımız analizler ve bölgeye yönelik stratejik okumalarımızda Türkiye’nin ateş çemberi içerisine alındığını bu çemberin en önemli kolunun da Suriye ve Irak’ta inşa edildiğini söylüyor ve uyarılarımızı bu nokta üzerinden geliştiriyoruz. Genelkurmay Başkanı Milley 4 Mart’ta Suriye’deki terör elebaşlarıyla yaptığı görüşme uzun bir sürecin sonucudur. ABD, 31 Ağustos 2022’de Irak’ın kuzeyindeki Peşmerge yapılanmasına silah ve teçhizat yardımı yaptığını duyurmuştu. 8 Eylül 2022’de Suriye’de ABD ile PKK/YPG, Türkiye’ye 10 km uzaklıktaki Dirk bölgesinde ilk ortak tatbikatlarını gerçekleştirmişti. 12 Eylül 2022’de Suriye’de ABD’li General Kurilla, Suriye’deki Hol Kampını ziyaret etmiş ve ‘ABD-PKK/YPG işbirliğinin’ altı çizilmişti. ABD şu anda Türkiye’nin tüm güney sınırında büyük bir terör ordusu kurma gayreti içerisindedir. 2015 yılından bu yana PKK-YPG ve bölgedeki diğer terör odakları ile ilişkilerini derinleştiren ABD, Mart 2021’de, PKK/YPG’ye pilotluk ve helikopter eğitimleri vermeye dahi başlamıştır. Diğer yandan bu sürecin Irak ayağı da ABD tarafından güçlendirilmektedir. Özellikle Türkiye’nin yaşadığı büyük deprem felaketini fırsat olarak gören Irak’ın Kuzey Bölgesel Yönetimi; tıpkı Kıbrıs Rum Yönetimi depremi tanınma için bir fırsat olarak görerek deprem yardımı bahanesiyle harekete geçmesi gibi Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi de ‘Barzani Vakfı’ aracılığıyla Türkiye’de ‘Kürdistan’ reklamı için harekete geçmiştir. Türkiye deprem felaketiyle uğraşırken bölgeye müdahil olamayacağı zannına kapılan IKBY ve onun bölgesel destekçisi Irak hükümeti; 1 Mart 2023’te Kerkük’te devlet dairelerinde Türkçe’nin kullanılmasını yasaklamış fakat sonrasında gelişen Türkiye ve Irak Türklüğü baskısıyla bu süreç bertaraf edilmiştir. Türkiye’nin Irak Türklüğünün kararlı duruşuyla karşılaşan bu güçler her zaman olduğu gibi terörü devreye sokmuşlar ve 3 Mart’ta Irak Türkmen Cephesi Eski Güvenlik Dairesi Başkanı İsmail’i, suikastla şehit etmişlerdir. Türkiye’nin sahadaki kazanımlarının bedeli ödetilmeye çalışılmaktadır.”

“YPG’ye diplomatik kalkan sağlanmaya çalışılıyor”

TÜRK DEGS Güvenlik Bilimleri Direktörü Şafak Yıldırım da, “ABD’nin Suriye’deki terör teşekküllerine Genelkurmay düzeyinde yaptığı bu ziyaret göstermektedir ki; ABD’nin özellikle 2015’ten bu yana yoğunlaştırdığı teröre yönelik askeri desteğe sadece maddi yönle sınırlı kalmayarak diplomatik bir boyut da kazandırılmaya çalışılmaktadır. Türkiye’nin elindeki yüksek askeri teknolojilerle bölgeyi PKK/YPG’ye dar etmesinin akabinde ABD’nin askeri anlamda PKK/YPG’ye sağlayamadığı kalkan, diplomatik anlamda sağlanmaya çalışılmaktadır. Türkiye’nin de elindeki tüm uluslararası enstrümanları devreye sokarak bu çok boyutlu tehdidi bertaraf etmek için BM ve NATO dahil tüm platformlarda ana gündem haline getirmelidir” dedi.

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