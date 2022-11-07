Türkiye'ye daha önce görülmemiş teklif: Fabrikamızı alın

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da başlayan enerji krizi, bölgedeki sanayi üretimini vurmaya başladı. Avrupalı radyatör üreticileri üretim yapacak enerji bulamayınca fabrikalarını devretmeye başladı. Avrupalı üreticiler, uygun fiyatlı tekliflerle Türk şirketlerinin kapısını çalarken Avrupalı hükümetler fabrikaları alacak şirketlere ciddi destekler sağlamaya başladı. Avrupalıların kapısını çaldığı şirketlerden biri de Fatinoğlu Grubu'na bağlı Sanica Isı oldu.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Şu sıralar halka arz hazırlıkları yapan Sanica Isı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Nesimi Fatinoğlu, "Avrupa'da şu anda çok ciddi bir enerji krizi var. Oradaki radyatör fabrikalarının çoğu kendine bir partner arıyor, fabrikayı devrediyor veya üretimi durduruyor. Bizim de görüşmeler yapıp talip olduklarımız var. Biz bu tesisleri depo gibi kullanacağız. Üretimimiz yine Türkiye'de olacak ama bu markaları satın alarak 'Made in Europe' ibaresiyle dünyaya satabileceğiz" diye konuştu.

Romanya'ya farbika

Fatinoğlu "Dünyadaki radyatörün % 75-80'i Türkiye'den gidiyor. AB menşei alınca rekabette daha da güçleneceğiz" dedi. Yurtdışı yatırımlarının ilk ayağını Romanya'ya kuracağı montaj fabrikasıyla atacak olan Sanica Isı, böylece Ortadoğu ve Afrika ülkelerine Romanya üzerinden gümrüksüz ihracat yapabilecek. Firma hemen ardından Avrupalı 2 radyatör üreticisini satın almayı planlıyor.

Rusya'ya boru fabrikası

Batılı şirketlerin terk ettiği Rusya pazarında da devlet teşviğiyle bir boru fabrikası kurmaya hazırlanan Sanica Isı, bu tesisle 250 milyon nüfuslu Demir Perde ülkelerine gümrüksüz ihracatın kapısını aralayacak. Fatinoğlu, Başkurdistan Bölgesi'nde kurulacak fabrika için Rusya hükümetinin kendilerine arazi, hibe para ve serbest ticaret hakkı teşviği verdiğini söyledi. Ukrayna-Rusya krizinde Türkiye'nin çok doğru bir pozisyon aldığına dikkat çeken Nesimi Fatinoğlu, "Her iki ülkeyle de dostluğumuzu koruduğumuz için bu iki ülkeyle iş yapmak isteyen şirketler Türkiye üzerinden ilerlemek durumunda kalıyor. Rusya'daki pek çok şirket merkezini Türkiye'ye çevirdi. Rusya'daki bir sac üreticisi Belçika'daki merkezini Türkiye'ye taşıdı. Dünyadaki en büyük cam üreticilerinden biri de merkezini Türkiye'ye taşıdı" diye konuştu.

Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü'ndeki üretim tesislerinde panel radyatör, kombi ve boru, bağlantı parçaları üreterek 54 ülkeye ihraç eden Sanica Isı Sanayii, geçen yıl 713 milyon liralık satış rakamına ulaştı. Firma yüzde 25,9 sermaye artırımı, yüzde 3,7 ortak satışı olmak üzere yüzde 29,6'sını halka açmayı hedefliyor. Firma halka arzdan sağlayacağı kaynağın yüzde 40'ını yurtdışı yatırımlarda, yüzde 30'unu net işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında, yüzde 30'unu ise finansmanda kullanmayı planlıyor.

Avrupa'da şirketler üretim fabrikalarını birer birer devrediyor. Avrupalı fabrika sahipleri Türk şirketlere 'Fabrikalarımızı alın' teklifleri yapmaya başladı.Geçen yıl Alarko Carrier'i 2.6 milyon dolara satın alan Sanica Isı, kombide de önemli oyunculardan biri haline geldi. Avrupa'da doğalgaz sıkıntısı yaşandığı için bu kombilerin yerine elektrikli kombilerin üretilmeye başlandığını anlatan Fatinoğlu, "Biz de bu pazarı hedefleyerek bir elektrikli kombi geliştiriyoruz. Togg örneği gibi yerli elektrikli kombi için Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor" dedi.

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