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Spor

Türkiye'ye bir madalya daha

Mahmut Bozteke, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın dokuzuncu gününde tekvando erkekler 61 kilo K44 sınıfında bronz madalya kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 15:59:00 -
Türkiye'ye bir madalya daha

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan bir madalya haberi daha geldi. Tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, İtalyan rakibini yenerek bronz madalya kazandı.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda Mahmut, bronz madalya maçında İtalyan Antonino Bossolo'yla karşılaştı.

Mahmut, ilk rauntta 14-2 üstünken hakem kararıyla müsabakayı kazandı ve bronz madalya elde etti.

Milli sporcu, paralimpik oyunlarda Türkiye'ye tekvando branşında madalya getiren ilk isim oldu.

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