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Siyaset Türkiye'ye başsağlığı dilerken kendi yolunu yaptı! İsveç şaşırtmadı
Siyaset

Türkiye'ye başsağlığı dilerken kendi yolunu yaptı! İsveç şaşırtmadı

NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç, terör örgütü PKK'nın kendi ülkesinde yuvalanmasına ses çıkarmadığı için tepki çekiyordu. Taksim'deki saldırı hakkında taziye mesajı veren İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "Bu olayın, görüşmeleri etkileyeceğini zannetmiyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 08:58:00 - 2022-11-15 09:01:43
Türkiye'ye başsağlığı dilerken kendi yolunu yaptı! İsveç şaşırtmadı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Taksim İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Billström, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Dışişleri Bakanları'nın toplantısına katılmak için gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de konuştu.

Saldırıya yönelik kınayıcı ifadeler kullanan Billström, aynı açıklamada, ülkesinin NATO'ya üyelik sürecine de değindi.

Billström, "Bu tür terör eylemlerine maruz kalmış ülkelerle ve halklarıyla omuz omuzayız. Bu olayın, Türkiye ile İsveç arasında yapılacak görüşmeleri etkileyeceğini zannetmiyorum." dedi.

AA'nın aktardığına göre, Türk makamlarının soruşturmayı bitirmesini beklediklerini anlatan İsveçli Bakan, şöyle konuştu:

"Söz konusu terör olduğu için tüm ülkelerle iş birliği yapmaya hazırız. Ayrıca Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde, 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalandı. Üçlü Muhtıra'nın şartları yerine getirilecektir."

İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "İstanbul'da meydana gelen korkunç patlama nedeniyle Türk halkına ve İstanbullulara en içten taziyelerimi sunuyorum." diye yazmıştı.

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Yorumlar

Şeref Kazan

Etkilemez bizim Yöneticilerimiz...

yusuf can

bu  ülke ile bütün ilişkileri blr daha olmamak şartı ile tamamen kapamalı ortadoguda afrikada nefes aldırılmamalı bu ab vede abd alçaklara
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