Türkiye'ye Alman turist getirecek paylaştı! Alman tur operatörü Türkiye'den indirim istedi! 

Alman tur operatörü Alltours’un Satın Alma ve Ürün Yönetimi Direktörü Michael Nickel, Türkiye’nin turizmdeki başarısının arkasında yüksek ürün kalitesi ve misafirperverliğin bulunduğunu söyledi. Nickel, 2026 yılında Türkiye’ye 600 bin turist getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Turizmdays.com’a konuşan Nickel, 2025 sezonunun ardından 2026’da çok daha güçlü bir yıl beklediklerini belirterek, “450 bin olan misafir sayımızı 600 bine çıkarmayı planlıyoruz. Türkiye bizim için çok önemli bir destinasyon. Ürün kalitesi mükemmel, misafirperverlik üst düzeyde. Ayrıca Almanya’da yaşayan Türk toplumu sayesinde hem ilişkiler hem de satış süreçleri çok daha kolay ilerliyor” dedi.

"Türkiye son yıllarda Almanya pazarında yükselişe geçti"

Nickel, Türkiye’nin son yıllarda Almanya pazarında yükselişe geçtiğini vurgulayarak, “Uzun süre İspanya ön plandaydı. Ancak Türkiye, ürün kalitesiyle artık daha fazla tercih ediliyor. Alman acenteler Türkiye’ye daha çok güven duyuyor ve satışlarını bu yönde artırıyor” ifadelerini kullandı.

“Alman turistlerin Türkiye’deki konaklama sürelerinin kısaldı”

Alman turistlerin Türkiye’deki konaklama sürelerinin kısaldığını da dile getiren Nickel, “Fiyat artışları, Almanya’daki ekonomik sıkıntılar ve bizim de fiyatlarımızı yükseltmek zorunda kalmamız satın alma gücünü etkiledi. Bu nedenle ortalama konaklama süresi 12 günden 9 güne düştü” diye konuştu.

Dikkat çeken çağrısı: “Oteller 2026’da Fiyatları Sabit Tutmalı”

Nickel, 2026 sezonu için otellere çağrıda bulunarak, “Fiyat artışları olmazsa çok seviniriz. İlk erken rezervasyon döneminde yüksek indirim oranlarıyla destek alabilirsek satışlarımız daha da kolaylaşır” dedi.

Antalya’daki Alltours ekibine de teşekkür eden Nickel, “Antalya’da çok iyi bir ekibimiz var. Partnerlerimiz bizi güçlü şekilde destekliyor. Bu nedenle 2026’ya büyük bir motivasyonla hazırlanıyoruz” dedi.