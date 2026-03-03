Tel Aviv füze sağanağı altında! Demir kubbe kalmadı bütün füzeler vuruyor!

İran, İsrail'e yağmur gibi balistik füze fırlatmaya devam ediyor. İsrail’in başkenti Tel Aviv ile merkezi bölgelerde çok sayıda isabet olduğu, can kayıpları ve hasarın arttığı belirtiliyor.

İSRAİLLİLER TERK ETMEYE BAŞLADI!

İsraillilerin özellikle Tel Aviv, Hayfa, Kudüs gibi füzelerin hedefindeki büyük şehirleri terk ederek kırsal kesimlere ya da deniz yoluyla kaçmak üzere limanlara akın ettiği haberleri geliyor.