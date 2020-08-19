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Dünya Türkiye'ye açık Doğu Akdeniz desteği: Tüm adımlarını destekliyoruz
Dünya

Türkiye'ye açık Doğu Akdeniz desteği: Tüm adımlarını destekliyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Doğu Akdeniz'de yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini kararlılıkla desteklediklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 10:10:00 -
Türkiye'ye açık Doğu Akdeniz desteği: Tüm adımlarını destekliyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği Oruç Reis Gemisi, sonrası yaşananları değerlendirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini kararlılıkla desteklediklerini bildiren Abdulyeva, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinin gelişmesinde tarih boyu önemli rol oynadığını söyledi.

"Tüm adımlarını kararlılıkla destekliyoruz"

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan mevcut gerilimin bir an önce son bulmasını umduklarını belirten Abdulyeva, "Kardeş Türkiye'nin barış ve istikrara yönelik ve uluslararası hukuka dayalı tüm adımlarını kararlılıkla destekliyoruz." dedi.

Ermenistan tepkisi

Öte yandan Ermenistan'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz çalışmalarınailişkin açıklamalarını da değerlendiren Abdulyeva, "Ermenistan'ın Türkiye aleyhine asılsız suçlamalar içeren tutum ve açıklamaları, Akdeniz'deki hassas durumu kendi dar siyasi çıkarları için kötüye kullanma girişimi olarak kınanmalı ve reddedilmelidir." ifadelerini kullandı.

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