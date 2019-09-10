BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun yeni seçilen başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye'ye göçmen mutabakatı kapsamında vadedilen 6 milyar avronun ne kadarının aktarıldığı konusunda tartışmalar olduğunu ve ödenen miktarın kesinleştirilmesi gerektiğini bildirdi.

AB Komisyonu binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Leyen, 18 Mart 2016'da yapılan AB-Türkiye mutabakatına ilişkin soruyu yanıtladı.

Leyen, mutabakatın "önemli ve karmaşık" olduğunu belirterek, mutabakatın ardından Avrupa'ya mülteci akınında ciddi bir azalma olduğunu ifade etti.

Türkiye'ye mutabakat kapsamında ödeneceği vadedilen tutara ilişkin tartışmalar olduğunu hatırlatan Leyen, "Türkiye'ye 6 milyar avronun ne kadarının ödendiği kesinleştirilmeli." dedi.

Leyen, Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin de bunun için "Türkiye'nin Avrupa değerlerine ve hukukun üstünlüğüne daha yakın olma isteğini ortaya koyması gerektiği" yorumunu yaptı.