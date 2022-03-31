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Dünya Türkiye’ye 11 yıldır alamadığını Polonya 35 günde almak üzere! Avrupa'nın adaleti işte bu
Dünya

Türkiye’ye 11 yıldır alamadığını Polonya 35 günde almak üzere! Avrupa'nın adaleti işte bu

Ukrayna savaşa nedeniyle mülteci akınına uğrayan Polonya, savaşın 35. gününde Avrupa Birliği'nden mali yardım talebinde bulundu ve istediği yardımı almak üzere. Diğer yandan 11 yıldır 5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye ise, yıllardır defalarca söz verilen yardımların sadece küçük bir kısmını alabildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 15:04:00 - 2022-03-31 15:09:57
Türkiye’ye 11 yıldır alamadığını Polonya 35 günde almak üzere! Avrupa'nın adaleti işte bu

Ukrayna savaşı nedeniyle en çok mülteci alan Polonya devleti, Avrupa Birliği'nden yardım almak için harekete geçti. Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Blazej Pobozy, Polonya devlet televizyonu TVP Info'ya verdiği demeçte, ülkesinin Ukraynalılara yardım ettiğini belirterek, AB'nin Polonya'ya mülteci finansmanı konusunda yardım etmeyi ertelememesi gerektiğini söyledi.

Blazej Pobozy, Ukraynalı mültecilerin barınma ve bakım masraflarının karşılanması için AB'den 2,2 milyar avro talep edildiğini bildirdi. Avrupa Birliği'nin ise Polonya'ya mali yardım konusuna sıcak baktığı belirtiliyor.

Türkiye yıllardır alamıyor

Öte yandan 5 milyona yakın Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye ise yıllardır defalarca verilen sözlere rağmen, Avrupa ülkelerinden beklenen yardımları alamıyor. 11 yıldır milyonlarca Suriyeli için milyarlarca dolar harcama yapan Türkiye, 11 yıl geçmesine rağmen söz verilen paranın sadece küçük bir kısmını alabildi. Avrupalıların, Ukrayna savaşında 'Sarışın ve mavi gözlü insanlar ölüyor' diye duyurmasıyla açığa çıkan ikiyüzlülük, Polonya ve Türkiye'ye yapılan ayrımcılıkla Avrupa'nın adaletini bir kez daha gözler önüne serdi.

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