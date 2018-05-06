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Türkiye’nin yüzde 63’ünü erkekler, yüzde 37’sini kadınlar parselledi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki 57 milyon 148 bin 995 bin parselden yüzde 63'ünün erkeklerin, yüzde 37'sinin tapusunun ise kadınların üzerinde olduğunu açıkladı.

06 Mayıs 2018 Pazar 11:28
Türkiye’nin yüzde 63’ünü erkekler, yüzde 37’sini kadınlar parselledi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2018 itibarıyla Türkiye'nin tamamında 57 milyon 148 bin 995 parsel (bağımsız birim, iş yeri, arsa, tarla) bulunuyor.

Bu parseller üzerinde görünen toplam malik sayısı ise 151 milyon 468 bin 721. Bu parseller üzerinde 95 milyon 860 bin 639 erkeğin ismi, 55 milyon 608 bin 82 kadının ismi yer aldı. Toplam gayrimenkul tapusunun yüzde 63'ü erkeklerde, yüzde 37'si ise kadınlarda bulunuyor.

İl bazında bakıldığında ise kadınlar, parsel sahipliğinde yüzde 43 oran ile erkeklere en çok Bayburt, Burdur ve Çankırı'da yaklaşabildi.

Bayburt'taki 163 bin 677, Burdur'daki 653 bin 509, Çankırı'daki 619 bin 646 gayrimenkulün yüzde 57'sinin erkekler üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi.

Erkeklerin parsel sahipliğinde en fazla söz sahibi olduğu il ise 132 bin 737 toplam parsele sahip Hakkari. Bu ilde, parsellerin yüzde 86'sının erkeklere ait olduğu belirlendi.

Büyükşehirlerde ise toplam 1 milyon 678 bin 367 parsele sahip Ankara'da kadın gayrimenkul edinim oranı yüzde 40 oldu. Bu oran, 1 milyon 428 bin 369 parsele sahip İzmir'de yüzde 36, 1 milyon 269 bin 114 parsele sahip İstanbul'da yüzde 31'de kaldı.

Diğer illere bakıldığında ise Isparta'da kadınların gayrimenkul edinim oranının yüzde 42, Edirne, Zonguldak, Trabzon ve Antalya'da ise yüzde 41 olduğu görüldü.

Kadınlar, bölge bazında bakıldığında ise doğuya gittikçe parsellerdeki söz sahipliğini erkeklere bıraktı.

Buna göre, Mersin, Kilis, Bolu, Giresun'da parsellerdeki kadın sahipliği oranı yüzde 40, Adana, Ordu, Yalova, Erzincan, Deizli, Kocaeli, Karaman, Karabük, Uşak, Kırklareli, Çorum, Yozgat, Bartın'da yüzde 39, Kırıkkale, Sivas, Niğde, Muğla, Kütahya, Hatay, Aydın, Çanakkale ve Amasya'da yüzde 38, Manisa, Tekirdağ, Bilecik, Samsun, Osmaniye, Nevşehir, Tokat, Rize, Aksaray, Afyonkarahisar, Konya, Kırşehir, Elazığ'da yüzde 37, Gümüşhane, Bursa, Balıkesir, Kastamonu, Sakarya, Eskişehir, Düzce'de yüzde 36, Iğdır ve Erzurum'da yüzde 35, Sinop, Malatya ve Tunceli'de yüzde 34, Kahramanmaraş, Kayseri, Gaziantep'te yüzde 33, Artvin ve Kars'ta yüzde 31, Adıyaman ve Muş'ta yüzde 29, Bingöl ve Şırnak'ta yüzde 28, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yüzde 27, Batman ve Ardahan'da yüzde 26, Van'da yüzde 25, Bitlis ve Ağrı'da yüzde 24, Siirt'te yüzde 20, Mardin'de yüzde 19 ve Hakkari'de yüzde 14 oldu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 11:28
  1. Aksaray
  2. Van
  3. Rize
  4. Ordu
  5. Muş
  6. Kars
  7. Bolu
  8. İstanbul
  9. Trabzon
  10. Türkiye
  11. Karaman
  12. Balıkesir
  13. Bartın
  14. Zonguldak
  15. Mardin
  16. Kocaeli
  17. Edirne
  18. Eskişehir
  19. Diyarbakır
  20. Antalya
  21. Şanlıurfa
  22. Karabük
  23. Samsun
  24. Iğdır
  25. Muğla
  26. Erzincan
  27. Kayseri
  28. Erzurum
  29. Bilecik
  30. Gümüş
  31. Sakarya
  32. Artvin
  33. Bursa
  34. Tekirdağ
  35. Konya
  36. Gaziantep
  37. Bingöl
  38. Ankara
  39. Tunceli
  40. İzmir
  41. Gümüşhane
  42. Kahramanmaraş
  43. Malatya
  44. Sinop
  45. Sivas
  46. Mersin
  47. Adıyaman
  48. Aydın
  49. Ağrı
  50. Çanakkale
  51. Kırşehir
  52. Şırnak
  53. Hakkari
  54. Siirt
  55. Batman
  56. Uşak
  57. Adana
  58. Manisa
  59. Hatay
  60. Çankırı
  61. Düzce
  62. Osmaniye
  63. Kilis
  64. Kütahya
  65. Ardahan
  66. Giresun
  67. Niğde
  68. Afyon
  69. Isparta
  70. Burdur
  71. Yozgat
  72. Nevşehir
  73. Tokat
  74. Amasya
  75. Bitlis
  76. Kastamonu
  77. Elazığ
  78. Kırklareli
  79. Kırıkkale
  80. Çorum
  81. Erzin
  82. Bayburt
  83. Yalova

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