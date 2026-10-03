Fon krizinde merak edilen soru

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, fon soruşturmasının finans sektöründeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBB Yönetim Kurulu üyeleri ile Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un katıldığı “Dönüşümün Finansmanı: COP31 Yolunda Türkiye” başlıklı basın buluşmasında konuşan Çakar, fonlardan çıkan paranın sistem dışına çıkmadığına dikkat çekti.

“ORADAN ÇIKAN PARA NEREYE GİTTİ?”

Fon soruşturmasının bankacılık sektöründe olumsuz bir tablo oluşturmasını beklemediklerini belirten Çakar, paranın adresini şu sözlerle açıkladı:

“Bankacılık sektörüne negatif yansımasını asla beklemiyoruz. Pazar aynı pazar. Oradan çıkan para nereye gitti? Bankacılık sektörüne girdi. Yani dolayısıyla sistemin içinde kaldı para.”

Çakar, bu nedenle fon piyasasında yaşanan hareketliliğin bankacılık sektörüne doğrudan negatif yansımasının söz konusu olmadığını ifade etti.

FONLARDAN ÇIKAN PARA MEVDUATA MI YÖNELDİ?

Çakar'ın açıklaması, fon soruşturmasının ardından yatırımcıların paralarını hangi yatırım araçlarına yönlendirdiğine ilişkin tartışmalar açısından da dikkat çekti.

TBB Başkanı'nın değerlendirmesine göre fonlardan çekilen para bankacılık sisteminin dışına çıkmadı. Ancak Çakar, açıklamasında bu paranın tamamının doğrudan mevduata geçtiğine ilişkin bir oran veya tutar paylaşmadı.

KOBİ KREDİLERİ KARARININ FON SORUŞTURMASIYLA İLGİSİ VAR MI?

Çakar'a, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın KOBİ kredilerindeki büyüme sınırını yüzde 4,5'ten yüzde 5'e yükseltmesinin fon soruşturmasıyla bağlantılı olup olmadığı da soruldu.

Fon konusunun daha sınırlı bir alanda gerçekleştiğini ve ağırlıklı olarak bireysel yatırımcıları ilgilendirdiğini belirten Çakar, KOBİ kredileri konusunda yürütülen çalışmaların soruşturmadan önce başladığını söyledi.

“FONLA BİR ALAKASI YOK”

Piyasada özellikle KOBİ'lerin likiditeye erişimini kolaylaştıracak adımlara ihtiyaç bulunduğunu belirten Çakar, düzenlemenin fon soruşturmasına bağlı olmadığını vurguladı:

“Beklediğimiz bir konuydu. O nedenle fonla bir alakası yok. Fon soruşturmasından önce de likiditeyi rahatlatan bazı kararlar vardı. O kararların devamı mahiyetinde değerlendirebiliriz.”

Çakar'ın açıklamasıyla birlikte fon piyasasından çıkan paranın önemli bölümünün bankacılık sistemi içerisinde kalmaya devam ettiği vurgulanmış oldu.