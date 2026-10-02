Hava savunma sistemlerine yoğun ilgi: ASELSAN’dan 488,5 milyon avroluk sözleşme
ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile hava savunma sistemleri ihracına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon avro olan satış sözleşmesine imza attı.
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ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile hava savunma sistemleri ihracına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon avro olan satış sözleşmesine imza attı.
Yeni iş ilişkisinin 2 Ekim 2026 itibarıyla başlaması öngörülüyor. Şirket, sözleşmenin finansal sonuçlara olumlu katkı sağlamasını bekliyor.
Hava savunma sistemleri ihraç edilecek Sözleşmenin konusu, ASELSAN’ın hava savunma sistemlerinin yurt dışına satışı olarak açıklandı. Müşterinin kimliği ise paylaşılmadı. Bununla birlikte karşı tarafın uluslararası bir son kullanıcı olduğu belirtildi.
Sözleşmenin toplam bedeli 488,5 milyon euro olarak açıklandı.
Uluslararası satışlarda yeni sözleşme Yeni anlaşma, ASELSAN’ın yurt dışı satış faaliyetleri kapsamında imzalandı. Böylece şirket, savunma elektroniği alanındaki ihracat portföyüne yeni bir sözleşme daha ekledi. Ayrıca hava savunma sistemleri, anlaşmanın ana ürün grubunu oluşturdu.
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