Süreç için atılan adımlar değerlendirildi: İmralı Heyetinden Yılmaz’a ziyaret
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DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaklaşık 1 saat görüştü. Görüşmede, Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun gerçekleştirdiği 2 toplantı ve kurulan 4 alt kurulun işleyişi hakkında bilgi alış verişinde bulunulduğu öğrenildi.
DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Açıklamada, "Bugün yapılan görüşmede heyetimiz, Takip ve Değerlendirme Kurulunun gerçekleştirdiği 2 toplantı ve kurulan 4 alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldı, görüş ve önerilerini iletti" denildi.