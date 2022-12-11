Türkiye'nin yerli otomobili TOOG ilk kez TBMM'de! Bakan Varank Meclis'e TOGG'la geldi!

"Biz TOGG'dan izinleri aldık. Bugün Meclis'e TOGG ile geldik. Birileri öyle bir milli projeyi hazmedemedi. Biz de TOGG ile tekrardan Meclis'e geldik. Bize laf attılar. 'Madem TOGG var. Neden onunla Meclis'e gelmiyorsunuz?' dediler. Muhalefetin sesine kulak verdik, TOGG ile Meclis'e geldik. Bu bir vizyon projesi.

Sayın Cumhurbaşkanımız bu projenin sonuna kadar arkasında durdu. Biz de TOGG ile Meclis'e geldik. Bu test araçlarından bir tanesi. 29 Ekim'de seri üretim bandından araçlarımız inmeye başladı. Seri üretim bandından çıkan bir araç.