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Gündem Türkiye'nin yerli otomobili TOOG ilk kez TBMM'de! Bakan Varank Meclis'e TOGG'la geldi!
Gündem

Türkiye'nin yerli otomobili TOOG ilk kez TBMM'de! Bakan Varank Meclis'e TOGG'la geldi!

Son dakika haberi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'ye TOGG'la geldi. Bakan Varank, "Muhalefet bana laf atmıştı, 'Neden TOGG'la gelmedin?' diye, ben de onların tavsiyesine uydum" diye konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'deki bütçe sunumu yapacak...

Yeniakit Publisher
2022-12-11 10:40:00 - 2022-12-11 10:54:37
Türkiye'nin yerli otomobili TOOG ilk kez TBMM'de! Bakan Varank Meclis'e TOGG'la geldi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'ye TOGG'la geldi.

Türkiye'nin otomobili ilk kez Meclis'te! Bakan Varank 2023 bütçesinin sunumunu yapacak! Mart ayında araç satışlarına başlanacak.

Bakan Varank'ın açıklaması

"Biz TOGG'dan izinleri aldık. Bugün Meclis'e TOGG ile geldik. Birileri öyle bir milli projeyi hazmedemedi. Biz de TOGG ile tekrardan Meclis'e geldik. Bize laf attılar. 'Madem TOGG var. Neden onunla Meclis'e gelmiyorsunuz?' dediler. Muhalefetin sesine kulak verdik, TOGG ile Meclis'e geldik. Bu bir vizyon projesi.

 
 
Sayın Cumhurbaşkanımız bu projenin sonuna kadar arkasında durdu. Biz de TOGG ile Meclis'e geldik. Bu test araçlarından bir tanesi. 29 Ekim'de seri üretim bandından araçlarımız inmeye başladı. Seri üretim bandından çıkan bir araç.

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