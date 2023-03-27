Türkiye'nin yerli otomobili TOGG Anadolu turuna görücüye çıktı! Kayseri’de yine nefes kesti: Kayserililerden yoğun ilgi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, Kayseri'de sergilenmeye başlandı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu önünde sergilenen T10X'e protokol üyeleri ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Vali Vekili Şenol Esmer, İl Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, kurum müdürleri ve ilçe belediye başkanları otomobili inceledi.

Türkiye’nin yerli otomobili Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Kayseri’de kullanıcılarıyla buluştu. Sergilenen TOGG’a vatandaşlar ve il protokolü yoğun ilgi gösterdi. TOGG’un direksiyonuna geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Müthiş bir görseli var. O kadar albenisi var ki, bindik, inmek istemiyoruz" dedi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun kullanıcıya daha yakın olmak için Türkiye’nin pek çok noktasında görücüye çıkıyor. Kayseri’de sergilenen araç vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. TOGG’u yakından gören vatandaşlar bolca fotoğraf çektirerek, otomobil hakkında yetkililerden bilgi aldı. 1 ay kadar tanıtılacak olan TOGG’a vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.



"İnmek istemiyoruz"

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İl protokolü de alana gelerek yerli otomobili inceledi. TOGG’un direksiyonuna geçen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Hayırlı olsun. Her şeyden önce başkalarına hayran olmak değil, kendi insanımıza sahip çıkmak anlayışı içerisinde 5 babayiğidin cumhurbaşkanımızın talimatıyla hayata geçirdiği böyle bir eseri görmek hepimizi gururlandırmıştır. Hakikaten Türkiye’miz seviye atlamıştır, Süper Lig’de ben de varım’ demiştir. emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bazıları görmeyebiliyor, görmek istemeyebiliyor. Onlara da bir şey söylemeye gerek yok. Müthiş bir görseli var. O kadar albenisi var ki; bindik, inmek istemiyoruz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, keşke bizi kuraya tabi tutmadan bir kaç tane belediyemize verse. Gurur verici" dedi.

Vali Vekili Şenol Esmer ise emeği geçenlere teşekkür ederek; "Güzel bir tanıtıma tanıklık ediyoruz. Dizaynıyla, projesiyle, düşüncesiyle tamamen yerli bir ürün. Bu hepimizin gurur verici bir tablosu. Bu işte başta düşüncüden icra noktasına kadar katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, inşallah binmek nasip olur" ifadelerini kullandı.

TOGG’u inceleyen bir vatandaş da aracı çok beğendiğini dile getirerek; "Çok güzel ve başarılı olmuş. Çok güzel, Allah herkese nasip etsin. Çok farklı, özellikle ekranlar, yorgunluk tespit sistemi çok güzel" diye konuştu.

Burada konuşan Vali Vekili Esmer, düşüncesi ve dizaynıyla tamamen yerli bir ürün olan Togg ile gurur duyduklarını söyledi.

Büyükkılıç ise yerli otomobilin ortaya çıkmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy da Togg'un, bir hayalin nasıl gerçekleştiğine en güzel örnek olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından vatandaşlar yerli otomobili inceledi.

T10X, bir ay boyunca Kayseri'de sergilenecek.



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