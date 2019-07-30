Türkiye'nin yerine F-35'e o ülke talip oldu! ABD'den kararını verdi

avunma sanayi haberleriyle dünyada adından söz ettiren Defence News'in haberine göre, Japonya'nın F-35 programına partner olarak katılmak istediğini ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bildirdi.

Haberde, Japonya Savunma Bakanlığı'nın 18 Haziran tarihinde Pentagon Tedarik Başkan Yardımcısı Ellen Lord'a bir mektup yazdığı ve "F-35 programında ortak ülke olmanın bir seçenek olduğuna inanıyorum. Japonya'nın ilk etapta ortak ülke olma olasılığı olup olmadığı hakkındaki düşüncelerinizi almak istiyorum. Ayrıca, Savunma Bakanlığı'na bir ortak ülkenin sorumlulukları, hakları, maliyet paylaşımı, onay süreci ve gerekli süre gibi koşullar hakkında ayrıntılı bilgi vermenizi istiyorum. Bize sorumluluklarımızı bildirmeniz sonrasında ortak ülke olup olamayacağımıza karar vereceğiz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Japonya'ya 'hayır' diyecekler

Ancak Defence News'in Pentagon kaynaklarından edindiği bilgiye göre, ABD'nin bu teklife "hayır" demeyi planladığı belirtildi.

Kaynaklar, Japonların projeye dahil edilmesinin siyasi sıkıntılar yarattığını, bunun da üretim yapan diğer ortaklarla gerginliklere yol açacağına ve diğer müşterilerin de gelecekte proje kapsamında daha büyük bir rol talep etmesine kapı açacağına dair korkularının olduğunu söyledi.