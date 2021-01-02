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Dünya Türkiye'nin yenilediği türbe, çatışmalarda zarar gördü
Dünya

Türkiye'nin yenilediği türbe, çatışmalarda zarar gördü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) restore ettiği Etiyopya’daki Kral Necaşi Türbesi'nin ülkenin kuzeyinde Kasım 2020'de başlatılan askeri operasyon sonrasında ağır hasar gördüğü belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 01:13:00 -
Türkiye'nin yenilediği türbe, çatışmalarda zarar gördü

Tigray eyaletinde yer alan Necaşi Türbesi'nin son haline ilişkin sosyal medyada yayımlanan fotoğraflarda, türbe yerleşkesi içerisinde yer alan cami, türbe ve aşevi binalarında çatışmanın yol açtığı zarar görüldü.

Etiyopya makamları konuya ilişkin açıklama yapmazken, Necaş kasabasında yaklaşık 2 aydır iletişim hatlarının kesik olmasından ötürü yerel halktan son duruma ilişkin bilgi alınamadı.

Etiyopya ordusu, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında 28 Kasım'da Necaş kasabasını ele geçirmişti.

TİKA yenilemişti

Etiyopya ve İslam tarihinde önemli yeri olan ilk muhacirlerden 15 sahabenin de mezarının bulunduğu türbe alanı ve cami, TİKA’nın restorasyon çalışmalarının ardından 2018'de kapılarını ziyaretçilere açmıştı.

TİKA’nın kültürel varlıklar alanında yürüttüğü en prestijli projelerden biri olan ve uzun süreli titiz bir restorasyon sürecinden geçen türbe alanı, peyzaj düzenlemeleri ve inşa edilen ek binalarla dokusu korunarak yeni bir çehreye kavuşmuştu.

 

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