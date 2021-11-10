Türkiye’nin yeni turbojet motoru ARAT için imzalar atıldı

​​​​​​​ARAT Projesi’nin tanıtımı ve imza töreni SSB’de gerçekleştirildi. ARAT Projesi ile seyir füzeleri başta olmak üzere, benzer itki seviyesi ihtiyacı olan platformların motor ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla sağlanması hedefleniyor. Yüksek irtifa ve zorlu çevresel şartlarda çalışacak özellikte bir tasarım ve kalifikasyona sahip olacak ARAT motoru, seyir füzelerinin de önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Artık küresel güç olmak istiyorsak, milli çıkarlarımızı her şeye, bütün baskılara rağmen savunmak istiyorsak, empoze edilmek istenen yaptırım uygulama ve kısıtlamalara karşı direnmek istiyorsak bu yolculuğa çıkmak zorundayız” dedi.

Demir, ARAT Projesi’nde Kale Arge’den artık KTJ-3200’den çok daha hızlı bir çalışma beklediklerini vurguladı.

Kale Teknik Grup Başkanı Osman Okyay da Türkiye’nin ilk turbojet motoru olan KTJ-3200’de sona gelindiğini, seri üretim faaliyetlerinin başladığını ve bu yıl bir miktar motor teslimatı planladıklarını belirtti.

Bu motorda hiçbir şekilde dışa bağımlılık olmadığını vurgulayan Okyay, bu nedenle hiçbir ambargo ya da kısıtlamalara maruz kalınmayacağını ifade etti.

Demir ve Okyay, konuşmaların ardından ARAT Projesi’ne ilişkin sözleşmeyi imzaladı.