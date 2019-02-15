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"Türkiye'nin Teknoloji Bankasına desteği sürecek"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal:"Türkiye'nin, En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) İçin Teknoloji Bankasına desteği sürecek"

15 Şubat 2019 Cuma 19:35
"Türkiye'nin Teknoloji Bankasına desteği sürecek"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye'nin, En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) İçin Teknoloji Bankasına desteğinin süreceğini belirterek, uluslararası kalkınma ve iş birliği anlayışının bir parçası olarak en az gelişmiş ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verdiklerini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezinden (UNIC) yapılan yazılı açıklamada, Ağbal ve beraberindeki heyetin Gebze'de En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası Genel Müdürü Joshua Setipa ve banka çalışanlarıyla toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Toplantıda bankanın atacağı adımların ele alındığı, ortak çalışmalar ve kaynak temini alanında neler yapılacağı konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Naci Ağbal, Türkiye'nin Teknoloji Bankasına desteğinin süreceğini belirterek, uluslararası kalkınma ve iş birliği anlayışının bir parçası olarak en az gelişmiş ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verdiklerini vurguladı.

Ağbal, "(EAGÜ) İçin Teknoloji Bankasına ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Kuruluş sürecinin başından bu yana verdiğimiz desteği sürdürmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Setipa da "Türkiye önemli bir stratejik ortağımız. Sağladığı cömert destek, dünyanın en az gelişmiş ülkelerinin ihtiyaç duyduğu bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanlarına erişimlerine de katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- (EAGÜ) İçin Teknoloji Bankası

Türkiye'de açılan ilk Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu genel merkezi olan (EAGÜ) İçin Teknoloji Bankası geçen yıl Gebze'de hizmete girdi. Banka, en az gelişmiş ülkelerin bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanlarındaki gelişmelere daha etkin şekilde erişmesini destekliyor. Bilginin belirlenmesi, korunması, ortaklıkların inşası için çalışan banka, araştırma, teknolojik çözümler ve eğitim alanlarında hizmet veriyor.

Banka, gönüllülük temelli katkılar ile finanse ediliyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 19:35
  1. Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi
  2. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı
  3. En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası
  4. Naci Ağbal
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