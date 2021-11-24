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Dünya Türkiye'nin teklifi masadayken BAE o ülkede harekete geçti
Dünya

Türkiye'nin teklifi masadayken BAE o ülkede harekete geçti

Türkiye ve Katar'ın işletmesine talip olduğu Kabil Havalimanı için Birleşik Arap Emirlikleri'nden flaş bir adım geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 14:56:00 -
Türkiye'nin teklifi masadayken BAE o ülkede harekete geçti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Kabil Havaalanı için Taliban'la görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.

Körfez ülkelerinde görev yapan dört yabancı diplomatın Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileri, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nın işletmesini üstlenmek için Taliban'la görüşmeler yürütüyor.

Körfez'de Katar'ın da Afganistan'ın dış dünyayla havadan tek bağlantısı durumundaki havalimanının işletmesine talip olduğuna dikkat çeken diplomatlar, BAE'nin yaptığı görüşmelerin Körfez ülkelerinin Taliban üzerinde nüfuzunu artırma iddiasını gösterdiği değerlendirmesini yaptı. İsmini vermek istemeyen diplomatik kaynaklar, BAE'nin Katar'ın bölgede diplomatik güç elde etmesini önlemek istediğine dikkat çekti.

Ağustos ayında ABD ve diğer NATO birliklerinin tahliye işlemlerinde Türkiye ile birlikte önemli rol oynayan Katar, çekilme sonrasında havaalanının işletmesine talip olduğunu açıklamıştı. Ancak Taliban'ın Katar ve Türkiye ile yaptığı görüşmelerden şimdiye kadar bir sonuç çıkmadı.

BAE: Desteğe devam etmek istiyoruz

ABD destekli Afgan hükümeti döneminde Kabil havalimanının işletmesini bir süreliğine üstlenen BAE, Ağustos'taki tahliyelerde de rol oynamıştı. BAE Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili Reuters'e yaptığı açıklamada, ülkesinin insani erişim ve güvenli geçişleri sağlamak üzere havalimanının işletmesine yardım etmeyi sürdürme konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Taliban ve Katarlı yetkililer ise söz konusu görüşmelerle ilgili olarak Reuters'ın sorularına yanıt vermedi.

Kaynak: Reuters, DW Türkçe

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