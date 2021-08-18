Türkiye’nin tek tarih filozofu Prof. Şahin Uçar, Fatih Altaylı’yı rezil etti

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Habertürk’te köşe karalayan ve her fırsatta mütedeyyin insanları hedef gösteren 28 Şubatçı Fatih Altaylı, bu kez Twitter’dan yaptığı paylaşımla gündem oldu. Taliban mensuplarının bir videosunu paylaşan Altaylı, kendince aşağılayıcı ifadeler kullandı.

Aynı videoyu Instagram’dan paylaştığını ve görüntülerin sansüre uğradığını söyleyen Altaylı, “Afganistan’da başkanlık sarayını işgal eden güruhun videosu.” ifadelerini kullandı.

(Güruh: Değersiz, aşağı görülen, küçümsenen topluluk, değersiz kimseler topluluğu, ayaktakımı, sürü.)

Prof. Şahin, Altaylı’yı rezil etti

Türkiye’nin tek tarih filozofu, şair Prof. Dr. Şahin Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Altaylı’yı rezil etti. Fatih Altaylı’nın aşağılayıcı ifadelerine tepki gösteren Uçar, şunları yazdı:

Ben bu videoda şiddet göremedim ama ‘güruh’ denmesini gerektirecek bir garabet de göremedim. Ne var bunda? İnsanlar oturmuş sohbet edip yemek yiyorlar işte. Kıyafetleri batı tarzı değil, şark usulü. Kendi memleketlerine mahsus kıyafet, bu da normal. E mesele ne?

Mesele cihatçı ideolojileri ise eğer, şunu da unutmayalım ki sadece onların ki değil bugün beşeriyetin benimsediği her ideoloji en az talibanın ideolojisi kadar saçma. Bence hiç kimse de ‘benim düşünce tarzım daha doğru’ zehabına kapılmasın.

“Tarih beşeriyetin çılgınlıklarının hikayesidir” -Voltaire