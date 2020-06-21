Türkiye'nin tek görme engelli köşe yazarından Saygı Öztürk'e gazetecilik dersi!

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Türkiye'nin tek görme engelli köşe yazarı Kazım Köse, Saygı Öztürk'ün AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ile ilgili köşe yazısını değerlendirdi.

'Bu yazı normal şartlar altında yazılmamıştır'

Saygı Öztürk'ün tecrübeli bir yazar olduğuna dikkat çeken Köse, "Herkes fikirlerini tabii ki yazabilir ama bu belli kurallara bağlıdır. Saygı Öztürk çok eski ve tecrübeli bir gazeteci. Köşesine taşıdığı konu ise bir yanlışın yapılamayacağı bir konu. Ben bu yazının normal şartlar altında yazıldığını düşünmüyorum." dedi.

'Bel altı bir saldırı yapılmıştır'

"Öztürk, yazısının satır aralarında sayın Bahar Ayvazoğlu'nun kişilik haklarına saldırmıştır." diyen Köse, "Bunu anlamak için yazar değil sadece bir okur olmak yeterli. Öztürk yazıda Bahar hanım için 'sekreter olarak alındı' demiştir. Sekreter diyerek küçümsemeye çalışmış ki sekreterlik utanılacak bir meslek değil. Ali bey için de 'bekçi' demiş. Halbuki bekçilik de onurlu bir meslektir. Bunlar bir miktar önemli ki daha önemlisi de arka planda Bahar hanımın evli bir adamla dostluğunu ilerletip onun boşanmasına neden olduğunu iddia ediyor. Zaten sayın Süleyman Soylu'nun tepki göstermesine neden olan da bu ifadelerdir. Bu söylemler kesinlikle bel altı saldırıdır." ifadelerini kullandı.