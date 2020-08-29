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Gündem Türkiye'nin tatil cennetinde 65 yaş ve üstü vatandaşlara koronavirüs kısıtlaması
Gündem

Türkiye'nin tatil cennetinde 65 yaş ve üstü vatandaşlara koronavirüs kısıtlaması

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için koronavirüs kısıtlaması getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 13:40:00 -
Türkiye'nin tatil cennetinde 65 yaş ve üstü vatandaşlara koronavirüs kısıtlaması

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını son günlerde ülkemizde artışa geçti.

Bununla birlikte bazı il ve ilçelerde koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalar getirildi.

Türkiye'nin tatil cennetlerinden Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu organizasyonlara katılımına yönelik bazı kısıtlamalar getirildi.

Konuya ilişkin Marmaris Kaymakamlığından açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre; Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlar çıktı.

Karara göre, Marmaris'te 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

İlçede, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların düğün, nişan, nikah, kına, sünnet, mevlit ve cenaze gibi toplu organizasyonlara katılması da kısıtlandı.

Bu kriterlere sahip vatandaşlar; sadece anne, baba, kardeş, torun, dede, nine, amca, hala, teyze ve dayı gibi yakın akrabalarının etkinliklerine katılabilecek.

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