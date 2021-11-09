Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası askeri harekatı öncesi çok önemli gelişme! 20 bin savaşçı...

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası askeri harekatı öncesi kuzey sınırındaki hareketlenmeler devam ediyor. Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu en büyük oluşum Suriye Milli Ordusu'na bağlı altı farklı fraksiyon, "Üçüncü Kolordu" adı altında birleştiğini duyurdu. 20 bin muhalif savaşçıdan oluşan 6 grubun El-Cepheş Şamiyye (Şam Cephesi), Ceyşul İslam (İslam Ordusu), Mecid Kolordusu, 51. Fırka, Liva Es-Selam, Melikşah Fırkası olduğu öğrenildi.

Üçüncü Kolordudan bir kaynak, Suriye TV'ye yaptığı açıklamada, yeni oluşum ile önceki birleşmeler arasındaki temel farkın, mali fonun birleştirilmesi ve Genel Komutanlığın gözetiminde bir ana mali bloğun benimsenmesi olduğunu söyledi. Kaynak, bu birleşmenin grupların bir araya getirilmesi sürecini kolaylaştıracağını ifade etti.

Üçüncü Kolordu'nun El-Cepheş Şamiye lideri Ebu Ahmed Nur tarafından komuta edileceği belirtildi. Yeni oluşumun en önemli görevi Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatları bölgelerinin güvenliğini sağlamak olacak.Yeni ordu, Esed rejimi ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye karşı birleşmiş oldu.

Üçüncü Kolordu, özellikle kuzey Halep'teki büyük şehirleri ve Rakka kırsalını, yani Afrin - El Bab, Azez, Tel Abyad ve Cerablus'u içeren bir coğrafi alana yayılıyor.

Yeni güvenlik aygıtındaki kaynaklara göre, öncelik, Halep'in batısındaki İran destekli milislerle kaçakçılık hatlarını kontrol etmeye paralel olarak uyuşturucu üreticileri ve destekçilerine karşı yürütülen kampanyayı tamamlamaya odaklanmış durumda.

Yaklaşık 20 bin savaşçıdan oluşan muhalif grupların bir araya gelmesiyle özellikle YPG'nin kontrol ettiği alanlara yönelik daha güçlü hamleler yapılması bekleniyor.