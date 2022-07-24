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Dünya Türkiye'nin Suriye'ye operasyon sinyali Macron'u kudurttu! Fransa'dan İran'a çağrı
Dünya

Türkiye'nin Suriye'ye operasyon sinyali Macron'u kudurttu! Fransa'dan İran'a çağrı

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye'ye yönelik olası operasyonun sinyalini vermesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u rahatsız etti. Macron, Suriye'ye yönelik askeri bir operasyona İran'ın muhalefetini desteklediklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 09:44:00 -
Türkiye'nin Suriye'ye operasyon sinyali Macron'u kudurttu! Fransa'dan İran'a çağrı

Türkiye'nin olası Suriye harekatı Fransa'yı rahatsız etti. İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşen Macron, 'Fransa olarak bazı bölge ülkelerinin Suriye'ye yönelik askeri bir operasyona İran'ın muhalefetini destekliyoruz' açıklamasında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, nükleer anlaşma konusunu ele aldı.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile nükleer anlaşma, bölgesel gelişmeler, küresel enerji ve gıda krizi gibi konulara ilişkin yaklaşık iki saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımların dünya ekonomisine zarar verdiğini belirten Reisi, "Birçok ülke ile ekonomi ve siyasi alanlarda önemli ilişkiler geliştiriyor ve anlaşmalar imzalıyoruz. ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımlar dünya ekonomisine de zarar veriyor" dedi.

"Tahran yönetimi, diplomasi konusunda her türlü yardıma hazır"

İran'ın bölgede istikrar ve güvenliğin korunmasında önemli bir rol oynadığını belirten Reisi, "Terör ile mücadele ve ülkelerin bağımsızlık ile toprak bütünlüklerinin korunmasında İran'ın rolü olmasaydı bugün DEAŞ terör örgütü Avrupa'da hilafetini ilan etmiş olurdu. Bölgesel sorunların tek çözüm yolu bölge ülkelerine bağlıdır ve dışarıdan herhangi bir müdahale istikrar ve güvenliğe zarar verir. Tahran yönetimi, Ukrayna savaşı başta olmak üzere diplomasi konusunda her türlü yardıma hazır" ifadelerini kullandı.

"Nükleer anlaşma İran ekonomisinin çıkarlarını gözetmeli"

Nükleer anlaşma konusuna değinen İran Cumhurbaşkanı Reisi, Avrupa ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'a yönelik baskılarını artırdığını belirterek, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından İran hakkında yayınlanan raporlar tamamen siyasi ve ilişkilere zarar vermeye yöneliktir. ABD ile nükleer anlaşmanın yenilenmesi ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile sorunların giderilmesi, yaptırımların kaldırılması ve tarafların anlaşmaya bağlı kalacağına ilişkin garanti vermelerine bağlıdır. Nükleer anlaşma İran ekonomisinin çıkarlarını gözetmeli ve bu çıkarların korunacağının garantisini sağlamalı" şeklinde konuştu.

Macron Türkiye'nin olası Suriye harekatından rahatsız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise İran'ın bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasındaki rolüne işaret ederek, "Fransa olarak bazı bölge ülkelerinin Suriye'ye yönelik askeri bir operasyona İran'ın muhalefetini destekliyoruz. Nükleer anlaşmanın ise çözüme kavuşturulması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

 

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Fetö=İran=Hain

İranın fransa ve tüm batıyla anlaşmalı olduğu her gün bir daha ispatlanmış oluyor. Nerde ehli sünnet ve İslam düşmanlığı, orada İran
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