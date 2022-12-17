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Teknoloji Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'ı fena salladı: Yine yaptılar
Teknoloji

Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'ı fena salladı: Yine yaptılar

Roketsan tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk süpersonik füzesi olan TRG-230, 100 kilometrenin üzerindeki mesafeden yapılan test atışında hedefini başarıyla vurdu. Yaşanan bu gelişme Yunanistan'da gündem oldu. Bir Yunan analist, "Sana kaç kez Türklere 'yapamazsın' deme dedim. Bak, yine yaptılar!" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 15:59:00 - 2022-12-17 16:01:58

Baykar'a ait Akıncı TİHA'dan ateşlenen ve Roketsan tarafından üretilen, Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan TRG-230-iHA ile 100 kilometre üzerindeki hedef tam isabetle vuruldu.

Roketsan'ın Twitter hesabından, TRG-230-İHA füzesinin atışına ilişkin paylaşım yapıldı.

Tam isabetle vurdu

Bayraktar'ın Akıncı TİHA'sından ilk atışı yapılan ve Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan #TRG230IHA ile 100 kilometre üzerindeki hedefin tam isabetle vurulduğu bildirilen paylaşımda, "Milli mühendislik kabiliyetlerimizle sınırları aşmaya devam ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çorlu'da Baykar Tesislerinden havalanan AKINCI TİHA, Sinop açıklarında 25 bin feet irtifadan TRG-230-İHA füzesini ateşlendi. Böylece TİHA'dan bırakıldıktan sonra havada otonom ateşlenme yeteneği ile süpersonik hızda, kritik hedeflere kısa sürede etki etme kabiliyet SİHA'lara kazandırıldı.

Menzili 150 kilometre

Etkili menzili 20 kilometre ile 150 kilometre arası olan TRG-230-İHA füzesi, hedefe nokta vuruş hassasiyetiyle ulaşıyor. Gerçekleştirilen atış, Türkiye'de havadan karaya atılan ilk balistik süpersonik füze olma özelliğini taşıyor.

Selçuk Bayraktar'dan açıklama

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yaptığı paylaşımda, "Bayraktar AKINCI, Roketsan'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk süpersonik füzesi TRG-230İHA'yla 100 km mesafeden hedefi tam isabet vurdu" ifadelerini kullandı.

"Sana kaç kez Türklere 'yapamazsın' deme dedim"

Türkiye'nin ilk süpersonik füzesinin testi başarıyla geçmesi Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Bir Yunan analistin, "Sana kaç kez Türklere 'yapamazsın' deme dedim. Bak, yine yaptılar!" ifadeleri dikkat çekti.

AKINCI TİHA'dan süpersonik füze atışı! Tam isabetle vurdu
AKINCI TİHA'dan süpersonik füze atışı! Tam isabetle vurdu

Teknoloji

AKINCI TİHA'dan süpersonik füze atışı! Tam isabetle vurdu

Star Gazetesi

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