Türkiye'nin son hamlesi Yunan'ın ayarlarını fena bozdu

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yüksek yerlilik ve gelişmiş teknolojiyle inşa edilecek "Açık Deniz Karakol Gemisi"nin (ADKG) üretimine geçildi. Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Açık Deniz Karakol Gemisi "TCG Akhisar"ın blok inşaatlarının başladığını duyurdu. "Akhisar"ın 2023 yılında denize indirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan Türkiye'nin donanma alanında yaptığı bu son atılım Yunanistan'da da gündem oldu.

"Türk Savunma Sanayii" hakkında yaptığı analizlerle tanınan Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin bu hamlesini Yunanistan için "kötü" ve "tatsız" olarak nitelendirdi.

"Açık Deniz Karakol Gemisi" projesine ait görselleri gösteren Theodoratos, "Bu tasarım Türk çabasının iyi bir ürünüdür. Açık Deniz Karakol Gemisi 2300 ton deplasman ve yaklaşık 100 metre uzunluğunda olacak. Başlangıçta 2, daha sonra 8 tane olmak üzere toplamda 10 adet geminin üretilmesi hedefleniyor" dedi.

Sözlerinin devamında "Açık Deniz Karakol Gemisi"nin teknik özelliklerinden ve bu gemilerde kullanılacak yerli silah sistemlerinden bahseden Yunan spiker, Türkiye'nin donanmasını hızla geliştirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu geminin sensörlerine kadar her şeyi Türk yapımı. Bakın bu bir mock-up değil, bir yıl sonra yani 2023'te bu gemilerin teslim edilişini göreceğiz. Biz bu konuda halen bir çözüm bulmaya çalışırken Türkler, gemi inşa bilgisini ve teknik sanatını artık edinmiş durumdalar."