  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'nin son hamlesi Yunan'ın ayarlarını fena bozdu
Gündem

Türkiye'nin son hamlesi Yunan'ın ayarlarını fena bozdu

Türkiye'nin "Açık Deniz Karakol Gemisi" projesinde üretime başlaması Yunan spiker İoannis Theodoratos'un ayarlarını fena bozdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 16:47:00 - 2022-04-13 16:50:16

 yeniakit.com.tr 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yüksek yerlilik ve gelişmiş teknolojiyle inşa edilecek "Açık Deniz Karakol Gemisi"nin (ADKG) üretimine geçildi. Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Açık Deniz Karakol Gemisi "TCG Akhisar"ın blok inşaatlarının başladığını duyurdu. "Akhisar"ın 2023 yılında denize indirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan Türkiye'nin donanma alanında yaptığı bu son atılım Yunanistan'da da gündem oldu.

"Türk Savunma Sanayii" hakkında yaptığı analizlerle tanınan Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin bu hamlesini Yunanistan için "kötü" ve "tatsız" olarak nitelendirdi.

"Açık Deniz Karakol Gemisi" projesine ait görselleri gösteren Theodoratos, "Bu tasarım Türk çabasının iyi bir ürünüdür. Açık Deniz Karakol Gemisi 2300 ton deplasman ve yaklaşık 100 metre uzunluğunda olacak. Başlangıçta 2, daha sonra 8 tane olmak üzere toplamda 10 adet geminin üretilmesi hedefleniyor" dedi.

Sözlerinin devamında "Açık Deniz Karakol Gemisi"nin teknik özelliklerinden ve bu gemilerde kullanılacak yerli silah sistemlerinden bahseden Yunan spiker, Türkiye'nin donanmasını hızla geliştirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu geminin sensörlerine kadar her şeyi Türk yapımı. Bakın bu bir mock-up değil, bir yıl sonra yani 2023'te bu gemilerin teslim edilişini göreceğiz. Biz bu konuda halen bir çözüm bulmaya çalışırken Türkler, gemi inşa bilgisini ve teknik sanatını artık edinmiş durumdalar."

Türk SİHA'ları Yunan spikerin ayarlarını fena bozdu
Türk SİHA'ları Yunan spikerin ayarlarını fena bozdu

Gündem

Türk SİHA'ları Yunan spikerin ayarlarını fena bozdu

Hazımsız Yunan'dan küstah sözler: Türkler savaş alanında ezilmeden durmayacak
Hazımsız Yunan'dan küstah sözler: Türkler savaş alanında ezilmeden durmayacak

Gündem

Hazımsız Yunan'dan küstah sözler: Türkler savaş alanında ezilmeden durmayacak

Yunan spiker Türkiye'nin yeni füzesine hayran kaldı
Yunan spiker Türkiye'nin yeni füzesine hayran kaldı

Gündem

Yunan spiker Türkiye'nin yeni füzesine hayran kaldı

Yunan spiker Türk SİHA'larının başarısı hakkında konuştu
Yunan spiker Türk SİHA'larının başarısı hakkında konuştu

Teknoloji

Yunan spiker Türk SİHA'larının başarısı hakkında konuştu

Yunan spikerden olay iddia: Ukraynalı mühendisler bunu yapmak için Türkiye'ye geliyor
Yunan spikerden olay iddia: Ukraynalı mühendisler bunu yapmak için Türkiye'ye geliyor

Dünya

Yunan spikerden olay iddia: Ukraynalı mühendisler bunu yapmak için Türkiye'ye geliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay