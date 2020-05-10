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Dünya

Türkiye’nin son açıklamasından sonra korkan Yunanistan’dan ABD’ye S-400 isyanı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in S-400 ile ilgili açıklamasından korkan Yunanistan basını konuyu manşetine taşıyarak ‘ABD uyuyor mu?’ diye seslendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 10:29:00 -
Türkiye’nin son açıklamasından sonra korkan Yunanistan’dan ABD’ye S-400 isyanı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in S-400'lerin bazı sistemlerinin devreye alındığı yönündeki açıklaması Yunan basınında paniğe neden oldu. Yunan basınında 'ABD uyuyor mu?' ifadeleri kullanıldı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in S-400'le ilgili yaptığı son açıklamalar, Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan basını, SSB İsmail Demir'in sözlerini manşete taşıdı.

ABD uyuyor mu?

Haberde Demir'in “S-400’de kurulum süreci devam ediyor ve belirli sistemler devreye alındı." açıklamalarına yer verildi. Demir'in "Rus personel S-400 bataryalarına istediği gibi ulaşamayacak" sözlerine dikkat çeken Yunan basını "ABD uyuyor mu?" ifadelerini kullandı.

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