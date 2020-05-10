Türkiye’nin son açıklamasından sonra korkan Yunanistan’dan ABD’ye S-400 isyanı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in S-400'lerin bazı sistemlerinin devreye alındığı yönündeki açıklaması Yunan basınında paniğe neden oldu. Yunan basınında 'ABD uyuyor mu?' ifadeleri kullanıldı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in S-400'le ilgili yaptığı son açıklamalar, Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan basını, SSB İsmail Demir'in sözlerini manşete taşıdı.

ABD uyuyor mu?

Haberde Demir'in “S-400’de kurulum süreci devam ediyor ve belirli sistemler devreye alındı." açıklamalarına yer verildi. Demir'in "Rus personel S-400 bataryalarına istediği gibi ulaşamayacak" sözlerine dikkat çeken Yunan basını "ABD uyuyor mu?" ifadelerini kullandı.