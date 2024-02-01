Türkiye'nin savunma alanındaki öncü iki Türk şirket, Ukrayna pazarında! Bayraktar için teşekkür mesajı

Önce Hepsiburada şimdi de Trendyol Ukrayna pazarında

Türkiye’nin en büyük e-ticaret şirketi Trendyol Group, Hepsiburada’dan sonra Ukrayna pazarına giriş yapıyor.

Türkiye'nin en büyük e-ticaret şirketi olan Trendyol Group, Rusya ile savaşta iki yıla yaklaşan Ukrayna'da faaliyete geçmeyi planladığını açıkladı.

Türk şirketlerinin savaşın bitmesini beklemeden Ukrayna'ya yatırım yapmaya hazır olduğunu dile getiren Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Svyridenko, Baykar Savunma şirketinin sahibi Haluk Bayraktar ve Trendyol Grubu Başkanı Çetin Çağlayan ile yaptığı toplantıda gelişen yüksek teknoloji sektörü ve savunma sanayinin yanı sıra hafif sanayi ve moda ürünleri üretimi alanındaki iş birlikleri görüşüldü. Toplantıda Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin de hazır bulundu.

Ukrayna Ekonomi Bakanı Svyridenko, Baykar’a Ukrayna’ya sağladığı destekten dolayı teşekkür ederek savunma sanayinin yanı sıra diğer sektörlerin de ülkeye yatırımının önemli olduğunu ifade etti. Svyridenko sözlerine şöyle devam etti;

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"Ukrayna'nın en zor döneminde Türkiye'nin, özellikle Bayraktar savaş uçağı üreten Türk şirketi Baykar'a sağladığı destek ve katkılardan dolayı müteşekkiriz. Bugün önceliklerimiz hem sıkıyönetim koşullarında hem de savaş sonrası toparlanma koşullarında ülkenin savunma yeteneklerini güçlendirecek, Ukrayna'nın ekonomik faaliyetine katkıda bulunacak ve devletimizin yeniden inşasına ve restorasyonuna katkıda bulunacak yatırımları Ukrayna'ya çekmektir.

Ukrayna için öncelikle yüksek teknoloji sektörü ve savunma sanayine yönelik yabancı yatırımlar önem taşıyor. Ancak diğer sektörleri de unutmamalıyız. Sonuçta Ukraynalı üreticilerin yeni pazarlara girebilmek için üretim ve ihracat potansiyelini artırması gerekiyor."

Ukrayna Ekonomi Bakanlığı’nda yapılan toplantıda taraflar, Ukrayna'da Baykar Savunma firmasına ait insansız hava araçları üretimine yönelik fabrika inşaatının ilerleyişini ve bunların Ukrayna motorları kullanılarak üretilip ihraç edilmesine ilişkin olasılıkları ele aldı. Toplantıda askeri konularının yanı sıra Trendyol Grubu’nun Ukrayna pazarına girme niyeti de ele alındı. Birçok AB ülkesi, Türkiye ve Orta Doğu'da faaliyet gösteren, moda ve perakende alanında uzmanlaşmış bir e- ticaret platformu Trendyol Group, yakın gelecekte Ukrayna pazarına girmeyi planladığını yetkililere açıkladı. Bu türden bir iş birliğinin, hem Ukrayna'da ürün satma fırsatına sahip olacak Trendyol için, hem de pazarın fırsatlarından yararlanarak mallarını başkalarına satabilecek Ukraynalı üreticiler için karşılıklı olarak faydalı hale geleceği belirtildi.

UKRAYNA MODA ENDÜSTRİSİ SAVAŞA RAĞMEN İYİ BİR ŞEKİLDE GELİŞİYOR

Bakan Yulia Svyridenko, Trendyol’un Ukrayna pazarına girişini memnuniyetle karşıladığını ifade ederek şunları söyledi;

"Ukrayna moda endüstrisi savaşa rağmen iyi bir şekilde gelişiyor. Yerli üretici ve markaların, ürünlerini daha fazla ülkeye ihraç edebilmeleri için yeni pazarlara erişim imkânı sağlamak bizim için çok önemli. Bu nedenle Türk ve Ukrayna iş dünyasının gelecekteki iş birliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Genel olarak, mümkün olduğunca çok sayıda Ukraynalı şirketin küresel pazara erişimiyle ilgileniyoruz"

Öte yandan Baykar tarafından TCG ANADOLU ve kısa pistli gemiler için geliştirilen Bayraktar TB3 S/İHA'ya SUNGUR MANPADS'in hava hava füze versiyonunun entegrasyonu gerçekleştirilecek. Türk savunma sanayiinin önemli projelerinden biri olan Bayraktar TB3, hava-hava görevlerini icra edebilecek.